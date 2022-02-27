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https://arabic.sputniknews.com/20220227/فاكهة-تساعد-على-النوم-و3-أطعمة-ومشروبات-تسبب-الأرق-1059245881.html
فاكهة تساعد على النوم و3 أطعمة ومشروبات تسبب الأرق
فاكهة تساعد على النوم و3 أطعمة ومشروبات تسبب الأرق
النضال من أجل النوم تجربة غير سارة، وفيما يمكن أن يساعدك تناول فاكهة معينة قبل النوم على النوم بسرعة، فإن تناول بعض الأطعمة الأخرى يرتبط بمعاناتك من الأرق. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T20:34+0000
2022-02-27T20:34+0000
الصحة
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تقول أخصائية التغذية روزي ميلين إن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب على الناس تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، وفق express.وتضيف "القهوة الأكثر وضوحا هنا"، وتوضح أن متوسط عمر الكافيين في الدم يتراوح من 4 إلى 5 ساعات، لذلك إذا شربت فنجانا من القهوة بعد العشاء في الساعة 9 مساء، فبعد أربع ساعات سيظل نصف الكافيين في مجرى الدم مما يبقيك مستيقظا.وتشير إلى أن الكحول هو الشراب الآخر الذي لن يخدم أولئك الذين يحاولون النوم، حيث تم ربطه بنوعية النوم الرديئة ومدة النوم، ووجدت مراجعة لـ 27 دراسة أن الكحول يقلل من كمية نوم حركة العين السريعة (تشكل 20-25% من فترة النوم الكلية) التي تحصل عليها".هناك وجبة خفيفة أخرى، قد يتفاجأ البعض لمعروفة أنها تقود إلى الأرق، وهي بسكويت الشوكولاتة.تقول روزي: "احترس من البسكويت قبل النوم - خاصة الذي يحتوي على الشوكولاتة".وتوضح أن الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على النوم، وتؤخر إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي ينبئ الجسم بالشعور بالنوم.في المقابل، تشير أخصائية التغذية إلى أن "أفضل الأطعمة التي يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى الفراش - خاصة إذا كنت جائعا هي اللوز والكرز وشاي البابونج".وتضيف "الكرز يحتوي على الميلاتونين، ويحتوي اللوز على كميات جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد العضلات على الاسترخاء، في حين أن شاي البابونج مهدئ جدا للجسم".
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الصحة

فاكهة تساعد على النوم و3 أطعمة ومشروبات تسبب الأرق

20:34 GMT 27.02.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicineالأرق، السهر، النوم
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
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النضال من أجل النوم تجربة غير سارة، وفيما يمكن أن يساعدك تناول فاكهة معينة قبل النوم على النوم بسرعة، فإن تناول بعض الأطعمة الأخرى يرتبط بمعاناتك من الأرق.
تقول أخصائية التغذية روزي ميلين إن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب على الناس تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، وفق express.
وتضيف "القهوة الأكثر وضوحا هنا"، وتوضح أن متوسط عمر الكافيين في الدم يتراوح من 4 إلى 5 ساعات، لذلك إذا شربت فنجانا من القهوة بعد العشاء في الساعة 9 مساء، فبعد أربع ساعات سيظل نصف الكافيين في مجرى الدم مما يبقيك مستيقظا.
وتشير إلى أن الكحول هو الشراب الآخر الذي لن يخدم أولئك الذين يحاولون النوم، حيث تم ربطه بنوعية النوم الرديئة ومدة النوم، ووجدت مراجعة لـ 27 دراسة أن الكحول يقلل من كمية نوم حركة العين السريعة (تشكل 20-25% من فترة النوم الكلية) التي تحصل عليها".
هناك وجبة خفيفة أخرى، قد يتفاجأ البعض لمعروفة أنها تقود إلى الأرق، وهي بسكويت الشوكولاتة.
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تقول روزي: "احترس من البسكويت قبل النوم - خاصة الذي يحتوي على الشوكولاتة".
وتوضح أن الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على النوم، وتؤخر إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي ينبئ الجسم بالشعور بالنوم.
في المقابل، تشير أخصائية التغذية إلى أن "أفضل الأطعمة التي يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى الفراش - خاصة إذا كنت جائعا هي اللوز والكرز وشاي البابونج".
وتضيف "الكرز يحتوي على الميلاتونين، ويحتوي اللوز على كميات جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد العضلات على الاسترخاء، في حين أن شاي البابونج مهدئ جدا للجسم".
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