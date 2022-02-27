https://arabic.sputniknews.com/20220227/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-هناك-قوى-خارج-المنطقة-تسعى-للإيحاء-بعجز-دول-المنطقة-1059222680.html

قائد القوة البحرية الإيرانية: هناك قوى خارج المنطقة تسعى للإيحاء بعجز دول المنطقة

قائد القوة البحرية الإيرانية: هناك قوى خارج المنطقة تسعى للإيحاء بعجز دول المنطقة

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأحد، إن هناك قوى من خارج المنطقة لم ولن توفر الأمن المنشود لدول المنطقة، تعمل على... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T11:48+0000

2022-02-27T11:48+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت خلال كلمة له أمام حشد غفير من أساتذة وطلاب جامعة لاهور، التابعة لسلاح البحر الباكستاني، والذي أشار فيها إلى أهمية دور البحر في التجارة العالمية وتأثيره في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول الساحلية.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه يجب على بلاده وباكستان، وهما من الدول المطلة على البحر، التميز بسلاح بحري يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسية، موجها حديثه إلى طلاب سلاح البحر، قائلا: "أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بإمكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها".وأشار قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إلى التفاعل العسكري بين بلاده وباكستان باعتبارهما بلدين جارين وصديقين، منوها إلى أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الأمن والاستقرار بمفردها، ومن الضروري استفادة دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.ويشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من الشهر الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/الحرس-الثوري-يزيح-الستار-عن-غواصات-وزوارق-جديدة-1058235747.html

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