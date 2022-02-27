عربي
وكالة: الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220227/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-هناك-قوى-خارج-المنطقة-تسعى-للإيحاء-بعجز-دول-المنطقة-1059222680.html
قائد القوة البحرية الإيرانية: هناك قوى خارج المنطقة تسعى للإيحاء بعجز دول المنطقة
قائد القوة البحرية الإيرانية: هناك قوى خارج المنطقة تسعى للإيحاء بعجز دول المنطقة
قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأحد، إن هناك قوى من خارج المنطقة لم ولن توفر الأمن المنشود لدول المنطقة، تعمل على... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:48+0000
2022-02-27T11:48+0000
أخبار العالم الآن
إسرائيل
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048159698_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3880e5f5c1c67c72069e4e6d056c313d.jpg
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت خلال كلمة له أمام حشد غفير من أساتذة وطلاب جامعة لاهور، التابعة لسلاح البحر الباكستاني، والذي أشار فيها إلى أهمية دور البحر في التجارة العالمية وتأثيره في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول الساحلية.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه يجب على بلاده وباكستان، وهما من الدول المطلة على البحر، التميز بسلاح بحري يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسية، موجها حديثه إلى طلاب سلاح البحر، قائلا: "أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بإمكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها".وأشار قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إلى التفاعل العسكري بين بلاده وباكستان باعتبارهما بلدين جارين وصديقين، منوها إلى أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الأمن والاستقرار بمفردها، ومن الضروري استفادة دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.ويشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الحرس-الثوري-يزيح-الستار-عن-غواصات-وزوارق-جديدة-1058235747.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048159698_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1289265989f705c79a1861f85e17f069.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران

قائد القوة البحرية الإيرانية: هناك قوى خارج المنطقة تسعى للإيحاء بعجز دول المنطقة

11:48 GMT 27.02.2022
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Iranian Army
تابعنا عبرGoogle news
قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأحد، إن هناك قوى من خارج المنطقة لم ولن توفر الأمن المنشود لدول المنطقة، تعمل على الإيحاء بعجز هذه الدول.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت خلال كلمة له أمام حشد غفير من أساتذة وطلاب جامعة لاهور، التابعة لسلاح البحر الباكستاني، والذي أشار فيها إلى أهمية دور البحر في التجارة العالمية وتأثيره في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول الساحلية.
غواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الحرس الثوري يزيح الستار عن غواصات وزوارق جديدة
8 فبراير, 21:38 GMT
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه يجب على بلاده وباكستان، وهما من الدول المطلة على البحر، التميز بسلاح بحري يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسية، موجها حديثه إلى طلاب سلاح البحر، قائلا: "أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بإمكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها".
وأشار قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إلى التفاعل العسكري بين بلاده وباكستان باعتبارهما بلدين جارين وصديقين، منوها إلى أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الأمن والاستقرار بمفردها، ومن الضروري استفادة دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.
ويشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من الشهر الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала