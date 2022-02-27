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قبائل الطوارق الليبية تعلن إغلاق الطريق إلى حقل الشرارة النفطي
قبائل الطوارق الليبية تعلن إغلاق الطريق إلى حقل الشرارة النفطي
أعلنت قبائل الطوارق الليبية، اليوم الأحد، إغلاق الطريق الرئيسي إلى حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وذلك على خلفية أزمة عدم منحهم ما يسمى بـ"رقم وطني" يثبت... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:58+0000
2022-02-27T11:58+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، لسبوتنيك: "اضطر مجتمع الطوارق اليوم من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدية للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي".وتابع أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20201011/البعثة-الأممية-في-ليبيا-ترحب-برفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-حقل-الشرارة-النفطي-1046798115.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

قبائل الطوارق الليبية تعلن إغلاق الطريق إلى حقل الشرارة النفطي

11:58 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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أعلنت قبائل الطوارق الليبية، اليوم الأحد، إغلاق الطريق الرئيسي إلى حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وذلك على خلفية أزمة عدم منحهم ما يسمى بـ"رقم وطني" يثبت جنسيتهم الليبية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، لسبوتنيك: "اضطر مجتمع الطوارق اليوم من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدية للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي".
وتابع أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".
وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".
يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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