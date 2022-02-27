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قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220227/قصف-أوكراني-لمحطة-وقود-بلوغانسك-يشعل-200-طن-وقود-ويوقع-ضحايا-1059213121.html
قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، اشتعال النيران في 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي جراء القصف الأوكراني. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T02:01+0000
2022-02-27T02:09+0000
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جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأكدت السلطات أنها لا تستبعد أن يكون الحريق ناتج عن هجوم صاروخي، مشيرة إلى أنه أوقع ضحايا، لم تعرف حالتهم أو عددهم.كما تضررت أنابيب الغاز جراء القصف الأوكراني المتواصل ما أدى إلى قطع الغاز عن ما يقارب 170 منزلا، وفقا للسلطات.وأكدت سلطات لوغانسك أن الجيش الأوكراني نفذ 10 هجمات على ثماني مستوطنات في الجمهورية الشعبية.
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جمهورية لوغانسك الشعبية

قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا

02:01 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 27.02.2022)
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يتبع
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، اشتعال النيران في 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي جراء القصف الأوكراني.
وأكدت السلطات أنها لا تستبعد أن يكون الحريق ناتج عن هجوم صاروخي، مشيرة إلى أنه أوقع ضحايا، لم تعرف حالتهم أو عددهم.
كما تضررت أنابيب الغاز جراء القصف الأوكراني المتواصل ما أدى إلى قطع الغاز عن ما يقارب 170 منزلا، وفقا للسلطات.
وأكدت سلطات لوغانسك أن الجيش الأوكراني نفذ 10 هجمات على ثماني مستوطنات في الجمهورية الشعبية.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 14:45 GMT
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