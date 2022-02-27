https://arabic.sputniknews.com/20220227/قصف-أوكراني-لمحطة-وقود-بلوغانسك-يشعل-200-طن-وقود-ويوقع-ضحايا-1059213121.html
قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، اشتعال النيران في 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي جراء القصف الأوكراني. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T02:01+0000
2022-02-27T02:01+0000
2022-02-27T02:09+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأكدت السلطات أنها لا تستبعد أن يكون الحريق ناتج عن هجوم صاروخي، مشيرة إلى أنه أوقع ضحايا، لم تعرف حالتهم أو عددهم.كما تضررت أنابيب الغاز جراء القصف الأوكراني المتواصل ما أدى إلى قطع الغاز عن ما يقارب 170 منزلا، وفقا للسلطات.وأكدت سلطات لوغانسك أن الجيش الأوكراني نفذ 10 هجمات على ثماني مستوطنات في الجمهورية الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
02:01 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، اشتعال النيران في 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي جراء القصف الأوكراني.
وأكدت السلطات أنها لا تستبعد أن يكون الحريق ناتج عن هجوم صاروخي، مشيرة إلى أنه أوقع ضحايا، لم تعرف حالتهم أو عددهم.
كما تضررت أنابيب الغاز جراء القصف الأوكراني المتواصل ما أدى إلى قطع الغاز عن ما يقارب 170 منزلا، وفقا للسلطات.
وأكدت سلطات لوغانسك أن الجيش الأوكراني نفذ 10 هجمات على ثماني مستوطنات في الجمهورية الشعبية.