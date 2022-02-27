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https://arabic.sputniknews.com/20220227/لاعب-تنس-يظهر-رد-فعل-عنيف-تجاه-الحكم-بعد-خسارته-فيديو-1059231519.html
لاعب تنس يظهر رد فعل عنيفا تجاه الحكم بعد خسارته... فيديو
لاعب تنس يظهر رد فعل عنيفا تجاه الحكم بعد خسارته... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عنيفة للاعب تنس تجاه حكم المباراة في أعقاب هزيمته. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:09+0000
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نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو المتداول لاعب تنس وهو يخرج من الحدود الملعب متجها إلى الحكم، ثم يبدأ في ضرب مقعد الحكم عدة مرات مستخدما مضرب التنس الخاص به.حدث ذلك أثناء خروج اللاعبين الآخرين، لكنهم أبدوا احتراما للحكم حيث صافحه أحدهم، فيما عاد اللاعب الغاضب أدراجه ليضرب مقعد الحكم مرة أخرى، في المقابل لم يبد الحكم أي ردة فعل تجاه اللاعب.يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من مكان ووقت تصوير ذلك المقطع.
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نادي الفيديو

لاعب تنس يظهر رد فعل عنيفا تجاه الحكم بعد خسارته... فيديو

15:09 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 27.02.2022)
© AFP 2022 / Miguel Medinaلاعب التنس السويسري روجر فيدرير
لاعب التنس السويسري روجر فيدرير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عنيفة للاعب تنس تجاه حكم المباراة في أعقاب هزيمته.
ويظهر الفيديو المتداول لاعب تنس وهو يخرج من الحدود الملعب متجها إلى الحكم، ثم يبدأ في ضرب مقعد الحكم عدة مرات مستخدما مضرب التنس الخاص به.
حدث ذلك أثناء خروج اللاعبين الآخرين، لكنهم أبدوا احتراما للحكم حيث صافحه أحدهم، فيما عاد اللاعب الغاضب أدراجه ليضرب مقعد الحكم مرة أخرى، في المقابل لم يبد الحكم أي ردة فعل تجاه اللاعب.
يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من مكان ووقت تصوير ذلك المقطع.
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