https://arabic.sputniknews.com/20220227/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-هي-المستفيد-الوحيد-من-الوضع-في-أوكرانيا--1059222261.html
لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا
لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:34+0000
2022-02-27T11:34+0000
2022-02-27T11:34+0000
العالم
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وقال لوكاشينكو للصحفيين "أمريكا هي المستفيد الوحيد مما يحدث الآن ويجب وضع حد لسياسات أوروبا في المنطقة".وأضاف قائلا "من الواضح أن الصين وروسيا هما المنافسان الرئيسيان لأمريكا هذه هي المشكلة التي تحاول واشنطن حلها لأنها لا تريد المنافسة".وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لوكاشينكو للصحفيين "أمريكا هي المستفيد الوحيد مما يحدث الآن ويجب وضع حد لسياسات أوروبا في المنطقة".
وأضاف قائلا "من الواضح أن الصين وروسيا هما المنافسان الرئيسيان لأمريكا هذه هي المشكلة التي تحاول واشنطن حلها لأنها لا تريد المنافسة".
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.