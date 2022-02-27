عربي
وكالة: الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220227/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-هي-المستفيد-الوحيد-من-الوضع-في-أوكرانيا--1059222261.html
لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا
لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:34+0000
2022-02-27T11:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg
وقال لوكاشينكو للصحفيين "أمريكا هي المستفيد الوحيد مما يحدث الآن ويجب وضع حد لسياسات أوروبا في المنطقة".وأضاف قائلا "من الواضح أن الصين وروسيا هما المنافسان الرئيسيان لأمريكا هذه هي المشكلة التي تحاول واشنطن حلها لأنها لا تريد المنافسة".وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_df618686f55141866e36cc31ca2b2630.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

لوكاشينكو: الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من الوضع في أوكرانيا

11:34 GMT 27.02.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من الوضع في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لوكاشينكو للصحفيين "أمريكا هي المستفيد الوحيد مما يحدث الآن ويجب وضع حد لسياسات أوروبا في المنطقة".
وأضاف قائلا "من الواضح أن الصين وروسيا هما المنافسان الرئيسيان لأمريكا هذه هي المشكلة التي تحاول واشنطن حلها لأنها لا تريد المنافسة".
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن أهمية الاستفتاء العام على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يساهم بإعادة الجمهورية وبناء النظام الاجتماعي والاقتصادي فيها.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала