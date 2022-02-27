https://arabic.sputniknews.com/20220227/لوكاشينكو-طلبنا-من-روسيا-نشر-سلاح-نووي-في-البلاد-إذا-تم-نشره-في-بولندا-أو-ليتوانيا-1059217187.html

لوكاشينكو: طلبنا من روسيا نشر سلاح نووي في البلاد إذا تم نشره في بولندا أو ليتوانيا

لوكاشينكو: طلبنا من روسيا نشر سلاح نووي في البلاد إذا تم نشره في بولندا أو ليتوانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده طلبت من روسيا نشر السلاح النووي على أراضيها إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T09:18+0000

2022-02-27T09:18+0000

2022-02-27T09:35+0000

العالم

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وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي خلال تصويته على الاستفاء العام بشأن الدستور المقام في البلاد اليوم الأحد، حيث أكد في كلامه أنه نقل للجانب الأوكراني أمس جميع شروط موسكو، من أجل التوصل لحل للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني وافق في البداية ثم رفض بعد ذلك.وحث لوكاشينكو كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، مؤكدا "لا يوجد لنا جنود أو أسلحة في أوكرانيا ومواطنينا يتعرضون للمضايقات هناك ما قد يدفعنا لتنفيذ عملية خاصة".وأشار لوكاشينكو إلى أن روسيا تقوم بحماية نفسها عبر هذه العملية العسكرية، مؤكدا أن كييف كانت ترسل الأسلحة إلى بلاده وتديرنشاطات لتعزيز الخراب ودعم الاحتجاجات.وحذر لوكاشينكو أن روسيا حتى الآن صابرة ولم تستخدم القوة، مشيرا إلى أن الأوضاع يمكن أن تتطور للأسوء ويمكن للدماء أن تسيل في كل مكان.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

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العالم