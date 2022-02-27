https://arabic.sputniknews.com/20220227/ليفربول-بطلا-لكأس-الرابطة-الإنجليزية-1059245088.html
ليفربول بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية
ليفربول بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية
اقتنص نادي ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد أن فاز بنتيجة 11-10 على تشيلسي بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف في الوقت... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:58+0000
2022-02-27T19:58+0000
2022-02-27T19:58+0000
مجتمع
رياضة
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جاء الفوز بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل، وبعد اللجوء إلى ضربات الترجيح سجل كل لاعبي ليفربول، كما نجح لاعبو تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة.وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين اللذين قدما مباراة مثيرة ألغيت خلالها أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص المحققة.واستمرت الإثارة عبر 21 ركلة ترجيح تم إحرازها، قبل أن يطيح حارس تشيلسي البديل بالكرة عاليا في الركلة رقم 22، ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
ليفربول بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية
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اقتنص نادي ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد أن فاز بنتيجة 11-10 على تشيلسي بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي اليوم الأحد.
جاء الفوز بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل، وبعد اللجوء إلى ضربات الترجيح سجل كل لاعبي ليفربول، كما نجح لاعبو تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاجا الذي شارك في اللحظات الأخيرة.
وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين اللذين قدما مباراة مثيرة ألغيت خلالها أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص المحققة.
واستمرت الإثارة عبر 21 ركلة ترجيح تم إحرازها، قبل أن يطيح حارس تشيلسي البديل بالكرة عاليا في الركلة رقم 22، ليفوز ليفربول بأول كأس محلية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، وينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الرابطة.