ما مصير حلف الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ما مصير حلف الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
اعتبر تقرير لصحيفة "مورنينج ستار" البريطانية أن الوضع المأساوي الحالي للعالم من الفقر والجوع والحروب هو نتيجة للتحالف العدواني للناتو وغزو العراق وأفغانستان وتدمير ليبيا وسوريا.
وذكر التقرير، الذي ترجمته وكالة المعلومة، أن "الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا لم يبدأ في الأسابيع الأخيرة، وإنما كان نتاج نظام يتم فيه إشعال الحروب في شبكة من المنافسات بين الإمبريالية والتي تقع بريطانيا في قلبها، لذلك كان يجب رفض سياسة الحكومة البريطانية التي شنت حروبًا عدوانية في منطقة الشرق الأوسط على مدى العقود الثلاثة الماضية".
فهل أدركت الدول الأوروبية مدى خطورة حلف شمال الأطلسي على أمن واستقرار العالم؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:
"بعد انهيار المعسكر الاشتراكي أصبح حلف الناتو يعتقد أنه القوة المطلقة التي تتحكم بالعالم وتتجاوز مخرجات الحرب العالمية الثانية، والتي بموجبها تم تقسيم مناطق النفوذ بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والولايات المتحدة، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي اعتقدت الولايات المتحدة أنها انفردت بزعامة العالم لتسوده من خلال حلف الناتو، إلا أن هناك بعض القوى أجهضت جزءا من هذا المشروع الأمريكي، وعلى رأسها روسيا والصين، كما أن الدول الأوروبية بدأت تنظر إلى حلف الناتو بكونه يخدم سياسات الولايات المتحدة على حساب أوروبا، فالولايات المتحدة تحتاج حلف الناتو من أجل تمرير مشروعها في مواجهة الصين وروسيا، وستتضرر الدول الأوروبية إذا ما ذهبت مع هذا المشروع الأمريكي."
وأضاف المجر، "تسعى الصين وروسيا إلى إنشاء تحالف مع بعض الدول الصاعدة ليكون محور مناهض للولايات المتحدة التي تمتلك تطلعات تتعارض حتى مع سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى بناء علاقات طبيعية مع دول العالم، وبما يجعل هذا العالم أكثر انسجاماً مع ذاته بعيدا عن مخرجات وإفرازات الحرب العالمية الثانية التي حاولت الولايات المتحدة الانفراد بها، لذلك تجد أن الولايات المتحدة تحركت عبر دول قريبة من روسيا كي تحاصر هذه القوى العملاقة وجعلها غير قادرة على التأثير، وهو أمر يصعب على الولايات المتحدة تحقيقه في ظل هذه التطورات الدولية والإقليمية، فبعد العملية الروسية في أوكرانيا، سيعاد ترتيب أوراق حلف الناتو وعلاقاته بالاتحاد الأوروبي بناءً على مخرجات هذه العملية الروسية التي ستخلق نظام عالمي جديد."
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