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مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:28+0000
2022-02-27T13:28+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
السعودية
قطر
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس السبت، قد تجاوزت 109.003 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3486562 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3353607 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20186 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 95.6 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 94.5%، والكويت 97.8 %، والبحرين بنسبة 94.6 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 98.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, السعودية, قطر

مركز إحصاء خليجي يكشف أعلى دولة عربية في نسبة الشفاء من كورونا

13:28 GMT 27.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEقوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد
قوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، حتى أمس السبت، قد تجاوزت 109.003 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3486562 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3353607 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20186 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 95.6 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 94.5%، والكويت 97.8 %، والبحرين بنسبة 94.6 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 98.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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