https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-لبناني-اتفقنا-مع-السلطات-البولندية-لتأمين-مركز-إيواء-للبنانيين-العائدين-من-أوكرانيا-1059222511.html
مسؤول لبناني: اتفقنا مع السلطات البولندية لتأمين مركز إيواء للبنانيين العائدين من أوكرانيا
مسؤول لبناني: اتفقنا مع السلطات البولندية لتأمين مركز إيواء للبنانيين العائدين من أوكرانيا
أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، محمد خير، عن الاتفاق مع السلطات البولندية لتأمين مركز لإيواء اللبنانيين العائدين من أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:46+0000
2022-02-27T11:46+0000
2022-02-27T11:46+0000
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وحسب بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قال خير: "تم الإتفاق مع السلطات البولندية، وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا، لاعتماد مركز جمعية الصداقة مع الأطفال في منطقة 31wyzcolenia في العاصمة البولندية وارسو، لتجمع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا".واوضح البيان أن هذا المركز سيتم من خلاله تجميع اللبنانيين "تمهيدا لإجلائهم والعودة إلى لبنان"، وذلك في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا.ووضع البيان وسائل للتواصل مع المركز المشار إليه عبر الرابط الإلكتروني "www.integracjaserock.pl"، وعبر رقم هاتف "- tel: (22) 7826843- 509 673 133".يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، كان قد كلف الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، بالقيام بالتحضيرات اللازمة لإجلاء الرعايا اللبنانيين العائدين من أوكرانيا، لكنه قال إن الموعد سيتم تحديده لاحقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-اللبنانية-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-لتوخي-الحيطة-والحذر-1059109157.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار أوكرانيا, روسيا
مسؤول لبناني: اتفقنا مع السلطات البولندية لتأمين مركز إيواء للبنانيين العائدين من أوكرانيا
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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، محمد خير، عن الاتفاق مع السلطات البولندية لتأمين مركز لإيواء اللبنانيين العائدين من أوكرانيا.
وحسب بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام
اللبنانية، قال خير: "تم الإتفاق مع السلطات البولندية، وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا، لاعتماد مركز جمعية الصداقة مع الأطفال في منطقة 31wyzcolenia في العاصمة البولندية وارسو، لتجمع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا".
واوضح البيان أن هذا المركز سيتم من خلاله تجميع اللبنانيين
"تمهيدا لإجلائهم والعودة إلى لبنان"، وذلك في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا.
ووضع البيان وسائل للتواصل مع المركز المشار إليه عبر الرابط الإلكتروني "www.integracjaserock.pl"، وعبر رقم هاتف "- tel: (22) 7826843- 509 673 133".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي، كان قد كلف الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، بالقيام بالتحضيرات اللازمة لإجلاء الرعايا اللبنانيين العائدين من أوكرانيا، لكنه قال إن الموعد سيتم تحديده لاحقا.