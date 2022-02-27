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https://arabic.sputniknews.com/20220227/مستشارة-الأسد-لم-يكن-لدى-روسيا-خيار-آخر-بشأن-أوكرانيا-1059246438.html
مستشارة الأسد: لم يكن لدى روسيا خيار آخر بشأن أوكرانيا
مستشارة الأسد: لم يكن لدى روسيا خيار آخر بشأن أوكرانيا
قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، بثينة شعبان، إن روسيا لم يكن لديها خيار آخر بشأن تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، في ظل عدم التزام الغرب... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:09+0000
2022-02-27T21:09+0000
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موسكو- سبوتنيك.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري لدى تعليقها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأضافت "الحرب في أوكرانيا لها علاقة بتراكمات العلاقة الروسية الغربية والتي تعود لنصف قرن، وخسارة روسيا كانت ستكون أكبر بكثير لو لم تتخذ هذا القرار ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".وتسائلت شعبان "هل تقبل الولايات المتحدة أن تتحالف جارتها المكسيك مع روسيا؟".واعتبرت أن "مواقف الدول اليوم مما يجري في أوكرانيا سيكون لها حساباتها المستقبلية"، مضيفة أن "الموقف الألماني لم يحسم بعد وآراء كثيرة في ألمانيا تقول إنه لا غنى عن روسيا ومصلحتنا في التفاوض".وأكدت مستشارة الأسد أن أوروبا لم تستطع أن تخرج من كنف الولايات المتحدة، لافتة في ذات السياق إلى أن "العالم ضاق ذرعا بالهيمنة الغربية، وأن على البشرية أن تعي الحاجة الماسة لنظام عالمي جديد يحترم سيادة الدول والقانون الدولي".ومضت بقولها: "لا يمكن لأحد أن يتنبأ كيف ستنتهي هذه الحقبة وأن الغرب في انحدار والشرق في صعود وما يحصل اليوم ربما يحسم ذلك باتجاه عالم متعدد الأقطاب".وأشارت شعبان إلى أن "الغرب يستخدم مصطلحات لتشويه صورة روسيا من أجل تحقيق أهدافه وأن لسوريا تجربة روسيا مع الغرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/وثيقة-سرية-تثبت-إخلال-الناتو-بتعهداته-عدم-التوسع-نحو-روسيا--1059197609.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشارة الأسد: لم يكن لدى روسيا خيار آخر بشأن أوكرانيا

21:09 GMT 27.02.2022
© REUTERS / Khaled al-Haririبثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري
بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Khaled al-Hariri
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قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، بثينة شعبان، إن روسيا لم يكن لديها خيار آخر بشأن تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، في ظل عدم التزام الغرب بتعهداته فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نحو الشرق.
موسكو- سبوتنيك.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري لدى تعليقها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت رشوان: "الغرب لم يلتزم بتعهداته حول توسع الناتو شرقا ولم يكن لدى روسيا خيار آخر".
وأضافت "الحرب في أوكرانيا لها علاقة بتراكمات العلاقة الروسية الغربية والتي تعود لنصف قرن، وخسارة روسيا كانت ستكون أكبر بكثير لو لم تتخذ هذا القرار ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".
وتسائلت شعبان "هل تقبل الولايات المتحدة أن تتحالف جارتها المكسيك مع روسيا؟".
احتجاجات ضد قمة الناتو في لندن، 4 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
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واعتبرت أن "مواقف الدول اليوم مما يجري في أوكرانيا سيكون لها حساباتها المستقبلية"، مضيفة أن "الموقف الألماني لم يحسم بعد وآراء كثيرة في ألمانيا تقول إنه لا غنى عن روسيا ومصلحتنا في التفاوض".
وأكدت مستشارة الأسد أن أوروبا لم تستطع أن تخرج من كنف الولايات المتحدة، لافتة في ذات السياق إلى أن "العالم ضاق ذرعا بالهيمنة الغربية، وأن على البشرية أن تعي الحاجة الماسة لنظام عالمي جديد يحترم سيادة الدول والقانون الدولي".
ومضت بقولها: "لا يمكن لأحد أن يتنبأ كيف ستنتهي هذه الحقبة وأن الغرب في انحدار والشرق في صعود وما يحصل اليوم ربما يحسم ذلك باتجاه عالم متعدد الأقطاب".
وأشارت شعبان إلى أن "الغرب يستخدم مصطلحات لتشويه صورة روسيا من أجل تحقيق أهدافه وأن لسوريا تجربة روسيا مع الغرب".
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:53 GMT
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