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https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصدر-ليبي-يكشف-لـسبوتنيك-التشكيلة-الوزارية-المقترحة-للحكومة-الليبية-1059230177.html
مصدر ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الليبية
مصدر ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الليبية
أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:38+0000
2022-02-27T14:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".وأوضح أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".ويوم الجمعة الماضي، أفادت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة، في تصريح لسبوتنيك، بأن رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية غدا الاثنين للتصويت على منحها الثقة.وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/برلماني-ليبي-المليشيات-المسلحة-في-الغرب-لن-تخاطر-من-أجل-الدبيبة-وباشاغا-سيتولى-السلطة-1059182091.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصدر ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الليبية

14:38 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 27.02.2022)
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علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.
بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".

وأوضح أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
برلماني ليبي: المليشيات المسلحة في الغرب لن تخاطر من أجل الدبيبة وباشاغا سيتولى السلطة
أمس, 10:11 GMT
ويوم الجمعة الماضي، أفادت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة، في تصريح لسبوتنيك، بأن رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية غدا الاثنين للتصويت على منحها الثقة.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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