https://arabic.sputniknews.com/20220227/معلومات-مهمة-عن-وظائف-الكبد-ومتى-يتعرض-للتلف-1059224217.html
معلومات مهمة عن وظائف الكبد ومتى يتعرض للتلف؟
معلومات مهمة عن وظائف الكبد ومتى يتعرض للتلف؟
يعد الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان ويقوم بمهام تنظيف الدم من السموم، إضافة إلى الكثير من المهام التي تشمل المساعدة في تجلط الدم. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:26+0000
2022-02-27T12:26+0000
2022-02-27T12:26+0000
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ونشر موقع "ويب ميد" تقريرا يرصد أهم وظائف الكبد ودوره في دعم الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، مشيرا إلى أنه يوجد في الجانب الأيمن من الجسم أسفل القفص الصدري.ويمكن التعرف على مستوى كفاءة الكبد عن طريق عمل فحوصات الدم التي تكون مهمتها التعرف على وظائف الكبد في وقت واحد.ورغم اعتقاد البعض أنه يجب القيام بنوع خاص من الرجيم كل شهر لا يتناول فيه سوى أنواع محدد من الفواكه والأطعمة، إلا أن هذه المعلومة لا يوجد دليل علمي عليها.ويقول الموقع إن الإسراف في تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يتسبب في تلف الكبد لأن الكميات الزائدة منه تكون فوق طاقة خلايا الكبد على التخلص منها.وحذر الموقع من أن تناول بعض الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول يمكن أن تتسبب في تلف الكبد خاصة عندما يتم تناولها بمستويات كبيرة ومتكررة.ويمكن أن يتسبب قصور الكبد عن تخليص الجسم من مادة البيليروبين، التي ينتجها الدم من تكسير كرات الدم الحمراء في ظهور أعراض اليرقان "الصفراء"، التي تتمثل في إصفرار الجلد وبياض العين بمستويات ظاهرة.ولفت الموقع إلى أن مشاكل الكبد لا يمكن التعرف عليها بمجرد وجودها، مشيرا إلى أن أمراض الكبد تستمر لفترات طويلة جدا حتى يتم اكتشافها.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/المشروب-رقم-1-للقولون-والكبد-والأمعاء-بحسب-العلماء-يخالف-التوقعات-1056876440.html
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منوعات, الصحة
معلومات مهمة عن وظائف الكبد ومتى يتعرض للتلف؟
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يعد الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان ويقوم بمهام تنظيف الدم من السموم، إضافة إلى الكثير من المهام التي تشمل المساعدة في تجلط الدم.
ونشر موقع "ويب ميد" تقريرا يرصد أهم وظائف الكبد ودوره في دعم الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، مشيرا إلى أنه يوجد في الجانب الأيمن من الجسم أسفل القفص الصدري.
ويمكن التعرف على مستوى كفاءة الكبد عن طريق عمل فحوصات الدم
التي تكون مهمتها التعرف على وظائف الكبد في وقت واحد.
ويعد الكبد هو العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي يمكنه أن يعاود النمو لبناء نفسه في حال تلف جزء منه أو إزالته، بحسب الموقع الذي أوضح أن هذه الخاصية تمكن الناس من التبرع بأجزاء منه لإنقاذ حياة آخرين.
ورغم اعتقاد البعض أنه يجب القيام بنوع خاص من الرجيم كل شهر لا يتناول فيه سوى أنواع محدد من الفواكه والأطعمة، إلا أن هذه المعلومة لا يوجد دليل علمي عليها.
ويقول الموقع إن الإسراف في تناول المشروبات
الكحولية يمكن أن يتسبب في تلف الكبد لأن الكميات الزائدة منه تكون فوق طاقة خلايا الكبد على التخلص منها.
وحذر الموقع من أن تناول بعض الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول يمكن أن تتسبب في تلف الكبد خاصة عندما يتم تناولها بمستويات كبيرة ومتكررة.
ويمكن أن يتسبب قصور الكبد عن تخليص الجسم
من مادة البيليروبين، التي ينتجها الدم من تكسير كرات الدم الحمراء في ظهور أعراض اليرقان "الصفراء"، التي تتمثل في إصفرار الجلد وبياض العين بمستويات ظاهرة.
ولفت الموقع إلى أن مشاكل الكبد لا يمكن التعرف عليها بمجرد وجودها، مشيرا إلى أن أمراض الكبد تستمر لفترات طويلة جدا حتى يتم اكتشافها.