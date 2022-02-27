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موسكو تدعو تل أبيب إلى "التعامل بفهم" مع أسباب العملية العسكرية
موسكو تدعو تل أبيب إلى "التعامل بفهم" مع أسباب العملية العسكرية
دعت سفارة موسكو لدى تل أبيب، اليوم الأحد، إسرائيل إلى "التعامل بفهم" مع أسباب العملية العسكرية الروسية لحماية المدنيين في إقليم دونباس، بحسب إعلام عبري. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:15+0000
2022-02-27T16:15+0000
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رد السفارة الروسية جاء تعليقا على موقف تل أبيب من العملية العسكرية الروسية، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وسبق أن أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، "الهجوم الروسي على أوكرانيا"، واعتبره "انتهاكا للنظام الدولي"، لافتا إلى أن الحرب ليست وسيلة للحل ومن الممكن وقف الخلافات والعمل على التسوية.وقالت السفارة: "نأمل أن تتعامل إسرائيل بفهم مع أسباب قيام القيادة الروسية بعملية خاصة لحماية المدنيين في دونباس".وعلقت على مخاوف سبق وعبر عنها مسؤولون في إسرائيل من أن ينعكس إغضاب موسكو على الوضع في سوريا.وقالت السفارة، وفق المصدر ذاته: "مخاوف إسرائيل الأمنية مشروعة، لا نريد استخدام الأراضي السورية في أعمال ضدها".والأسبوع الماضي، قالت قناة "كان" إن مسؤولين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حذروا من أن إغضاب بوتين قد يؤثر سلبا على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الأجواء السورية.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو تدعو تل أبيب إلى "التعامل بفهم" مع أسباب العملية العسكرية

16:15 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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دعت سفارة موسكو لدى تل أبيب، اليوم الأحد، إسرائيل إلى "التعامل بفهم" مع أسباب العملية العسكرية الروسية لحماية المدنيين في إقليم دونباس، بحسب إعلام عبري.
رد السفارة الروسية جاء تعليقا على موقف تل أبيب من العملية العسكرية الروسية، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وسبق أن أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، "الهجوم الروسي على أوكرانيا"، واعتبره "انتهاكا للنظام الدولي"، لافتا إلى أن الحرب ليست وسيلة للحل ومن الممكن وقف الخلافات والعمل على التسوية.
وقالت السفارة: "نأمل أن تتعامل إسرائيل بفهم مع أسباب قيام القيادة الروسية بعملية خاصة لحماية المدنيين في دونباس".
وعلقت على مخاوف سبق وعبر عنها مسؤولون في إسرائيل من أن ينعكس إغضاب موسكو على الوضع في سوريا.
وقالت السفارة، وفق المصدر ذاته: "مخاوف إسرائيل الأمنية مشروعة، لا نريد استخدام الأراضي السورية في أعمال ضدها".
والأسبوع الماضي، قالت قناة "كان" إن مسؤولين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حذروا من أن إغضاب بوتين قد يؤثر سلبا على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الأجواء السورية.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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