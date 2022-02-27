https://arabic.sputniknews.com/20220227/نائب-روسي-روسيا-جزء-لا-يتجزأ-من-الاقتصاد-العالمي--1059232466.html

نائب في "الدوما": روسيا جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي

نائب في "الدوما": روسيا جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي

قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالسوق المالي، إن العقوبات التي يهدد الغرب بفرضها على الاحتياطيات الدولية لروسيا ستكون في الواقع سرقة... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T15:28+0000

2022-02-27T15:28+0000

2022-02-27T15:34+0000

اقتصاد

روسيا

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وشدد النائب على أن روسيا جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وأن مثل هذه الخطوة ستكون "قطع الشرايين المالية"، وهي "مؤلمة للغاية للكيان الاقتصادي". وفقا لموقع "برايم".واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت، لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/اليابان-يجب-مراقبة-تأثير-العقوبات-الغربية-على-روسيا-على-الأسواق-المالية-1059212582.html

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اقتصاد, روسيا