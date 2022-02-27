https://arabic.sputniknews.com/20220227/نقابة-المهن-التمثيلية-المصرية-تكشف-سبب-وفاة-جالا-فهمي-1059233687.html

نقابة المهن التمثيلية المصرية تكشف سبب وفاة جالا فهمي

نقابة المهن التمثيلية المصرية تكشف سبب وفاة جالا فهمي

كشف نقيب المهن التمثيلية المصري، أشرف زكي، سبب وفاة الفنانة جالا فهمي، التي توفيت أمس السبت، عن عمر ناهز 59 عاما. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T15:52+0000

2022-02-27T15:52+0000

2022-02-27T15:52+0000

مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

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ونقل موقع "في الفن" عن زكي تصريحات قال فيها، إن خبر وفاة جالا فهمي كان مفاجئًا، وأنها أصيبت بأزمة قلبية نقلت على أثرها للمستشفى، لكنها فارقت الحياة.وأوضح نقيب المهن التمثيلية المصري أنه تواصل مع شقيقة جالا فهمي، وعلم أن ابنها عاد من الخارج أمس السبت لحضور الجنازة.وتوفيت، مساء أمس السبت، الفنانة المصرية جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما، وفق ما أعلن شقيقها، وكتب مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي"، ونعى الكثير من نجوم الفن الفنانة الراحلة.وشاركت جالا فهمي في العديد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم "سمكة وأربع قروش" مع أحمد آدم وإيناس مكي، كذلك مسلسل "ليالي الحلمية" مع نخبة من النجوم من بينهم يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفية العمري وغيرهم، إلى جانب مشاركتها في فيلم "يوم حلو ويوم مر" مع فاتن حمامة ومحمود الجندي وسيمون وغيرهم نخبة من النجوم، وهو من إخراج خيري بشارة.

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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر