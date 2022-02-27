https://arabic.sputniknews.com/20220227/نيبينزيا-الدول-الغربية-لم-تحاول-تسوية-الوضع-في-أوكرانيا-ضمن-مجلس-الأمن-الدولي-1059247265.html
نيبينزيا: الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا ضمن مجلس الأمن الدولي
نيبينزيا: الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا ضمن مجلس الأمن الدولي
أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:31+0000
2022-02-27T21:31+0000
2022-02-27T21:31+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المندوب إن "الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن".ولفت المندوب إلى أنه، يتم ضخ الملايين من الأخبار المزيفة والمضللة بشأن العملية الروسية في أوكرانيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وشدد نيبينزيا، على أنّ "روسيا تدين قيام القوميين الأوكرانيين بوضع أسلحة في مناطق سكنية لاستخدام المدنيين كدروع".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
نيبينزيا: الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا ضمن مجلس الأمن الدولي
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أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن.
موسكو- سبوتنيك. وقال المندوب إن "الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا داخل مجلس الأمن".
ولفت المندوب إلى أنه، يتم ضخ الملايين من الأخبار المزيفة والمضللة بشأن العملية الروسية في أوكرانيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وشدد نيبينزيا، على أنّ "روسيا تدين قيام القوميين الأوكرانيين بوضع أسلحة في مناطق سكنية لاستخدام المدنيين كدروع".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.