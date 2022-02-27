https://arabic.sputniknews.com/20220227/هل-تبرد-خطوة-بوتين-استنفار-قوات-الردع-النووي-أصحاب-الرؤوس-الحامية-في-الغرب--1059233577.html
هل تبرد خطوة بوتين استنفار قوات الردع النووي أصحاب الرؤوس الحامية في الغرب
هل تبرد خطوة بوتين استنفار قوات الردع النووي أصحاب الرؤوس الحامية في الغرب
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، استمرارعملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني لليوم الرابع على التوالي، وسط... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:51+0000
2022-02-27T15:51+0000
2022-02-27T15:51+0000
راديو
حول العالم
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هل تبرد خطوة بوتين استنفار قوات الردع النووي الروسية أصحاب الرؤوس الحامية في الغرب
هل تبرد خطوة بوتين استنفار قوات الردع النووي الروسية أصحاب الرؤوس الحامية في الغرب
فيما وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تبرد خطوة بوتين استنفار قوات الردع النووي أصحاب الرؤوس الحامية في الغرب
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، استمرارعملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني لليوم الرابع على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.
فيما وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" ما قبل 24 فبراير/شباط 2022 ليس كما بعده، فالعالم تغير، وروسيا لن تخضع للضغوطات الغربية، ولمحاولتهم المستمرة، بتحويل أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية لتهديد الأمن القومي الروسي، عبر إمداد النظام في أوكرانيا بمختلف الأسلحة، وتسليح المجموعات القومية المتطرفة، لإشغال روسيا بحرب تفقد فيها توازنها العسكري، وبالتالي تصبح ضعيفة، غير أن روسيا مستمرة في عمليتها العسكرية الخاصة، حتى تحقيق أهدافها وإزالة كل هذه المخاطر، كما أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..