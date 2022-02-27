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https://arabic.sputniknews.com/20220227/هل-وقعت-مشادات-بين-السائحين-الروس-والأوكرانيين-في-مصر-فيديو-1059221185.html
هل وقعت مشادات بين السائحين الروس والأوكرانيين في مصر... فيديو
هل وقعت مشادات بين السائحين الروس والأوكرانيين في مصر... فيديو
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل بمصر، دعوات من بعض العاملين في مجال السياحة، وخاصة في منتجعات شرم الشيخ والغردقة، لفصل السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين عن... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-27T11:14+0000
مصر
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ورد على ما تردد، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في مداخلة تلفزيونية إن السائحين الروس والأوكرانيين موجودون في مصر بأمان حتى تستقر الأوضاع في البلدين.وأضاف أن آخر رحلة قادمة من أوكرانيا كانت بتاريخ 24 فبراير/شباط الجاري.وفي المقابل، وصلت 18 طائرة من روسيا وصلت مطار الغردقة أمس السبت، وغادرت 16 طائرة.وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك 6226 سائحا أوكرانيا بالمنشآت السياحية في محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أنه "لم يحدث أي تكدس في المطارات من قبل السائحين الأوكرانيين بعد اندلاع الحرب".
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مصر, روسيا, أخبار أوكرانيا

هل وقعت مشادات بين السائحين الروس والأوكرانيين في مصر... فيديو

11:14 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر الغردقة
البحر الأحمر الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Amro Omran
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انتشر مؤخرا على مواقع التواصل بمصر، دعوات من بعض العاملين في مجال السياحة، وخاصة في منتجعات شرم الشيخ والغردقة، لفصل السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين عن بعضهم في فنادق منفصلة نظرا لحساسية الوضع وتجنبا لوقوع احتكاكات بينهم.
ورد على ما تردد، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في مداخلة تلفزيونية إن السائحين الروس والأوكرانيين موجودون في مصر بأمان حتى تستقر الأوضاع في البلدين.
وأضاف أن آخر رحلة قادمة من أوكرانيا كانت بتاريخ 24 فبراير/شباط الجاري.
وفي المقابل، وصلت 18 طائرة من روسيا وصلت مطار الغردقة أمس السبت، وغادرت 16 طائرة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك 6226 سائحا أوكرانيا بالمنشآت السياحية في محافظة البحر الأحمر، مؤكدا أنه "لم يحدث أي تكدس في المطارات من قبل السائحين الأوكرانيين بعد اندلاع الحرب".
كما أكد أن الحياة طبيعية والأمور مستقرة، مبينا أنه لم يتم رصد أي مشادات بين السائحين الروسيين والأوكرانيين، ولم يحدث أي نوع من الاحتكاك بينهم.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:56 GMT
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