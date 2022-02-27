https://arabic.sputniknews.com/20220227/هنغاريا-تعلن-أنها-لن-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1059239960.html
هنغاريا تعلن أنها لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا
هنغاريا تعلن أنها لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لأن جميعها مطلوبة محليًا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:46+0000
2022-02-27T17:46+0000
2022-02-27T18:00+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
هنغاريا
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وقال أوربان في مقابلة مع محطة "إم 1"، إن "الموقف الهنغاري لن يتغير، لأن القوات المسلحة الهنغارية بحاجة إلى كل أسلحتها لتكون قادرة على الدفاع عن حدود البلاد، لذلك، على عكس إيطاليا وألمانيا، لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا". وشدد على أن "بودابست ستدعم العقوبات الروسية المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، ووصف جميع التقارير التي تناقض ذلك بالتضليل الإعلامي".وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.وقالت الحكومة الألمانية في بيان: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".ووافقت برلين أيضا على نقل 400 بندقية ألمانية الصنع مضادة للدبابات إلى أوكرانيا من هولندا، كما وافقت على نقل مدافع من نوع "9D-30" وذخيرة من إستونيا.وأدانت روسيا مرارا عمليات تسليح أوكرانيا التي ينفذها الغرب ضد المواطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوازن الأمن.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, هنغاريا
هنغاريا تعلن أنها لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا
17:46 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 18:00 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لأن جميعها مطلوبة محليًا.
وقال أوربان في مقابلة مع محطة "إم 1"، إن "الموقف الهنغاري لن يتغير، لأن القوات المسلحة الهنغارية بحاجة إلى كل أسلحتها لتكون قادرة على الدفاع عن حدود البلاد، لذلك، على عكس إيطاليا وألمانيا، لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا".
وشدد على أن "بودابست ستدعم العقوبات الروسية المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، ووصف جميع التقارير التي تناقض ذلك بالتضليل الإعلامي".
وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع
مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".
ووافقت برلين أيضا على نقل 400 بندقية ألمانية الصنع مضادة للدبابات إلى أوكرانيا من هولندا، كما وافقت على نقل مدافع من نوع "9D-30" وذخيرة من إستونيا.
وأدانت روسيا مرارا عمليات تسليح أوكرانيا التي ينفذها الغرب ضد المواطنين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوازن الأمن.