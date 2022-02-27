https://arabic.sputniknews.com/20220227/هولندا-وألمانيا-تدعمان-أوكرنيا-بالسلاح-هل-يسعى-الغرب-لإطالة-أمد-الحرب-1059235718.html
هولندا وألمانيا تدعمان أوكرانيا بالسلاح... هل يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب
هولندا وألمانيا تدعمان أوكرانيا بالسلاح... هل يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب
تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، يومها الرابع، ومع تعثر الوصول إلى مرحلة التفاوض تتشجع الدول الأوروبية -التي ملأت الفراغ بتصريحات أشعلت... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:32+0000
2022-02-27T16:32+0000
2022-02-27T16:33+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/1059232690_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8c60eb29501a8bbf795ed6579ca33d03.png
هولندا وألمانيا تدعمان أوكرنيا بالسلاح... هل يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب
هولندا وألمانيا تدعمان أوكرنيا بالسلاح... هل يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب
هولندا وألمانيا أعلنتا إرسال صواريخ للدفاع الجوي ومدافع مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر وبنادق مضادة للدبابات.اعتمد الأوروبيون على حكمة وصبر موسكو، بعدما أدانت مرارا عمليات تسليح أوكرانيا، مع أنها تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوازن الأمن، لكن رد الفعل الروسي أتحفهم وجعلهم يفكرون ألف مرة في كل خطوة مع روسيا الاتحادية.في هذا السياق، أرجع المتخصص في الشأن الروسي، باسل الحاج جاسم، سبب دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا بالسلاح لرغبة أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو على عكس الرغبة الروسية.ولفت أن ألمانيا غيرت موقفها برفض تسليح أوكرانيا، لشعورها بالإحراج بعد تحرك معظم دول الناتو وأيضا التوجهات الداخلية المختلفة في الائتلاف الحاكم من ناحية النظرة والتعامل مع موسكو على عكس فترة أنجيلا ميركل.وقال محمد أبو مهادي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الدول الأوروبية خاضعة للموقف الأمريكي الذي يبتز كل الدول الأوروبية.وأوضح أن "ألمانيا تتعامل بحذر شديد مع الأزمة بين روسيا وأوركرانيا، لأنها تدرك تماما أن أوروبا يتم الزج بها في صراع هي الخاسر الأبرز فيه على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري".وبيّن مدير مركز تقدم للسياسات، محمد مشارقة، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على عدد من الدول الأوروبية لإرسال مضادات أرضية وصواريخ لمواجهة العملية العسكرية الروسية.ويرى أن الوقت كان متأخرا جدا في ضوء العمليات الجارية، إضافة إلى أنه لا توجد معركة شوارع أو احتلالات بل يجري تدمير مواقع السيطرة والإمداد للجيش الأوكراني لذا فإن هذ القرارت لن تكون مؤثرة ، لأن الهدف هو سياسي ومحدد للضغط على أوكرانيا وتحييدها من تدخلات الناتو.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: عبد الله حميد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/1059232690_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_075209a3029966fd7d6cfba451b835e1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
هولندا وألمانيا تدعمان أوكرانيا بالسلاح... هل يسعى الغرب لإطالة أمد الحرب
16:32 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 16:33 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، يومها الرابع، ومع تعثر الوصول إلى مرحلة التفاوض تتشجع الدول الأوروبية -التي ملأت الفراغ بتصريحات أشعلت بها فتيل الأزمة- إلى إرسال سلاح للجانب الأوكراني.
هولندا وألمانيا أعلنتا
إرسال صواريخ للدفاع الجوي ومدافع مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر وبنادق مضادة للدبابات.
الجانب الأوروبي وجد نفسه فارغا أمام العالم ولم يحرك ساكنا، في ظل اتهامات متتالية بأنه من أوقع أوكرانيا ورئيسها في غياهب الحرب مع أقوى دول العالم، حفاظا على الأمن القومي الروسي، وتطبيقا لمعاهدات الامن والسلاح التي تم توقيعها مع واشنطن وأوروبا.
اعتمد الأوروبيون على حكمة وصبر موسكو، بعدما أدانت مرارا عمليات تسليح أوكرانيا، مع أنها تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوازن الأمن، لكن رد الفعل الروسي أتحفهم وجعلهم يفكرون ألف مرة في كل خطوة مع روسيا الاتحادية.
في هذا السياق، أرجع المتخصص في الشأن الروسي، باسل الحاج جاسم، سبب دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا بالسلاح لرغبة أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو على عكس الرغبة
الروسية.
وذكر أن أوروبا تريد أن تظهر كمستجيب لبعض هذه الحالات وحتى تقف أمام روسيا وفق المرحلة الحالية.
ولفت أن ألمانيا غيرت موقفها برفض تسليح أوكرانيا، لشعورها بالإحراج بعد تحرك معظم دول الناتو وأيضا التوجهات الداخلية المختلفة في الائتلاف الحاكم من ناحية النظرة والتعامل مع موسكو على عكس فترة
أنجيلا ميركل.
وقال محمد أبو مهادي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الدول الأوروبية خاضعة للموقف الأمريكي الذي يبتز كل الدول الأوروبية.
وأوضح أن "ألمانيا تتعامل بحذر شديد مع الأزمة بين روسيا وأوركرانيا، لأنها تدرك تماما أن أوروبا يتم الزج بها في صراع هي الخاسر الأبرز فيه على المستوى الاقتصادي والأمني والعسكري".
وأكد أن "واشنطن تحاول توريط أكثر من دولة في العالم في صراعات مختلفة، لكي تبقى هي سيدة العالم وتقرر فيه ما تشاء لبسط هيمنتها على القرار العالمي".
وبيّن مدير مركز تقدم للسياسات، محمد مشارقة، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على عدد من الدول الأوروبية لإرسال مضادات أرضية وصواريخ لمواجهة العملية العسكرية الروسية.
ويرى أن الوقت كان متأخرا جدا في ضوء العمليات الجارية
، إضافة إلى أنه لا توجد معركة شوارع أو احتلالات بل يجري تدمير مواقع السيطرة والإمداد للجيش الأوكراني لذا فإن هذ القرارت لن تكون مؤثرة ، لأن الهدف هو سياسي ومحدد للضغط على أوكرانيا وتحييدها من تدخلات الناتو.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: عبد الله حميد