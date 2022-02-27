https://arabic.sputniknews.com/20220227/وزارة-التجارة-السعودية-تستدعي-109-شاحنات-مرسيدس-بسبب-وقوع-حوادث-1059230476.html
وزارة التجارة السعودية تستدعي 109 شاحنات "مرسيدس" بسبب وقوع حوادث
وزارة التجارة السعودية تستدعي 109 شاحنات "مرسيدس" بسبب وقوع حوادث
استدعت وزارة التجارة السعودية 109 شاحنات مرسيدس من طراز "أكتروس" موديل عام 2021، بعد وقوع عدة حوادث بسبب خلل تقني. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:41+0000
2022-02-27T14:41+0000
2022-02-27T14:41+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "الأحساء" عن الوزارة أن سبب وقوع الحوادث يعود إلى خلل في حامل عمود التوجيه العلوي، يؤدي أحيانا إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث.وناشدت الوزارة المستخدمين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.وكانت شركة "مرسيدس" الألمانية، قد كشفت العام الماضي عن سيارتها الكهربائية الجديدة فائقة التطور التي وصفت بأنها "أفضل من رولز رويس"، بحسب الخبراء.واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصور وفيديوهات سيارة مرسيدس بنز الجديدة الكهربائية من فئة (EQS) ذات المواصفات الفريدة جدا، حيث دعمت السيارة بتقنيات فريدة غير معهودة في السيارات الكهربائية، أكد الخبراء أنها أفضل وأجمل وأفخر سيارة تعمل على الكهرباء في العالم.وأكد الخبراء أن "مرسيدس" قلبت الموازين وتسببت بخلل حقيقي في الأسواق، اليوم الأحد، بعد كشفها عن "مايباخ" جديدة كهربائية، لتتربع الشركة الألمانية من جديد على عرش السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد السيارات التقليدية العاملة بالبنزين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
وزارة التجارة السعودية تستدعي 109 شاحنات "مرسيدس" بسبب وقوع حوادث
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استدعت وزارة التجارة السعودية 109 شاحنات مرسيدس من طراز "أكتروس" موديل عام 2021، بعد وقوع عدة حوادث بسبب خلل تقني.
ونقلت صحيفة "الأحساء"
عن الوزارة أن سبب وقوع الحوادث يعود إلى خلل في حامل عمود التوجيه العلوي، يؤدي أحيانا إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث.
وناشدت الوزارة المستخدمين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
وكانت شركة "مرسيدس" الألمانية، قد كشفت العام الماضي عن سيارتها الكهربائية الجديدة فائقة التطور التي وصفت بأنها "أفضل من رولز رويس"، بحسب الخبراء.
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصور وفيديوهات سيارة مرسيدس بنز الجديدة
الكهربائية من فئة (EQS) ذات المواصفات الفريدة جدا، حيث دعمت السيارة بتقنيات فريدة غير معهودة في السيارات الكهربائية، أكد الخبراء أنها أفضل وأجمل وأفخر سيارة تعمل على الكهرباء في العالم.
وأكد الخبراء أن "مرسيدس" قلبت الموازين وتسببت بخلل حقيقي في الأسواق، اليوم الأحد، بعد كشفها عن "مايباخ" جديدة كهربائية، لتتربع الشركة الألمانية من جديد على عرش السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد السيارات التقليدية العاملة بالبنزين.