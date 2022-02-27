https://arabic.sputniknews.com/20220227/وزارة-الخارجية-الجزائرية-تعلن-وفاة-أحد-رعاياها-في-أوكرانيا-1059242130.html
وزارة الخارجية الجزائرية تعلن وفاة أحد رعاياها في أوكرانيا
وزارة الخارجية الجزائرية تعلن وفاة أحد رعاياها في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، عن وفاة أحد رعاياها في مدينة خاركيف الأوكرانية، أمس دون توضيح ملابسات الوفاة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T18:45+0000
2022-02-27T18:45+0000
2022-02-27T18:45+0000
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الجزائر-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، أنه "وفي إطار متابعتها، المتواصلة لوضعية أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن أسفها الشديد لتسجيل، وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس26 فبراير/ شباط".وأكدت الخارجية، أن مصالحها "تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن."وجددت الوزارة نداءها للجالية الجزائرية في أوكرانيا، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بتوجيهات، وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها، والبقاء في تواصل دائم مع السفارة في بكييف، وكذا مع البعثات الدبلوماسية، بكل من وارسو و بوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
وزارة الخارجية الجزائرية تعلن وفاة أحد رعاياها في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، عن وفاة أحد رعاياها في مدينة خاركيف الأوكرانية، أمس دون توضيح ملابسات الوفاة.
الجزائر-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، أنه "وفي إطار متابعتها، المتواصلة لوضعية أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن أسفها الشديد لتسجيل، وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس26 فبراير/ شباط".
وأكدت الخارجية، أن مصالحها "تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن."
وجددت الوزارة نداءها للجالية الجزائرية في أوكرانيا، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بتوجيهات، وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها، والبقاء في تواصل دائم مع السفارة في بكييف، وكذا مع البعثات الدبلوماسية
، بكل من وارسو و بوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.
وتشهد مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا معارك عنيفة في الأيام الماضية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية
خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.