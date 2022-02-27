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https://arabic.sputniknews.com/20220227/وزارة-الدفاع-الروسية-تتعهد-بإيجاد-ومعاقبة-المسؤولين-عن-تعذيب-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1059240844.html
وزارة الدفاع الروسية تتعهد بإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تتعهد بإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا
تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بإيجاد ومعاقبة النازيين الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب عدد قليل من الأسرى الروس في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T18:12+0000
2022-02-27T18:12+0000
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدمه النازيون الألمان وأتباعهم من رجال الشرطة خلال الحرب الوطنية العظمى".وأضاف "أود التأكيد على أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع النازيين الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها.. هذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تدمر-مئات-الأهداف-العسكرية-الأوكرانية-وتتقدم-بسرعة-على-جبهات-مختلفة-1059214805.html
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية تتعهد بإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا

18:12 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بإيجاد ومعاقبة النازيين الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب عدد قليل من الأسرى الروس في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدمه النازيون الألمان وأتباعهم من رجال الشرطة خلال الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف "أود التأكيد على أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع النازيين الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها.. هذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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