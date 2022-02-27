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وزير الداخلية الفرنسي: الاتحاد الأوربي يبحث وضع برنامج لإعادة توطين الأوكرانيين
وزير الداخلية الفرنسي: الاتحاد الأوربي يبحث وضع برنامج لإعادة توطين الأوكرانيين
أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الاوربي يدرس توطين اللاجئين الأوكرانيين. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:52+0000
2022-02-27T14:52+0000
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال دارمانين: "دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في الساعات والأيام المقبلة، إذا احتاجت إلى وضع برنامج لإعادة توطين الأوكرانيين الفارين من الصراع في بلادهم".وأوضح أن القرارات الأولى بشأن كيفية معالجة قضية اللاجئين "ستُتخذ في اجتماع طارئ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، سوف يعقد اليوم الأحد، أو في اجتماع آخر لوزراء الداخلية من المقرر عقده يوم الخميس المقبل".وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، أن بلادها ستقدم الدعم لدول شرق أوروبا وخاصة بولندا التي تواجه تدفق اللاجئين بسبب الصراع في أوكرانيا، قائلة: "سنقدم دعما هائلا للدول المتضررة، وخاصة جارتنا بولندا، في حال وجود تحركات كبيرة للاجئين".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/سلوفاكيا-تعلن-حالة-الطوارئ-بسبب-تدفق-اللاجئين-من-أوكرانيا-فيديو--1059186647.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير الداخلية الفرنسي: الاتحاد الأوربي يبحث وضع برنامج لإعادة توطين الأوكرانيين
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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، أن الاتحاد الاوربي يدرس توطين اللاجئين الأوكرانيين.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال دارمانين: "دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في الساعات والأيام المقبلة، إذا احتاجت إلى وضع برنامج لإعادة توطين الأوكرانيين الفارين من الصراع في بلادهم".
وأوضح أن القرارات الأولى بشأن كيفية معالجة قضية اللاجئين "ستُتخذ في اجتماع طارئ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، سوف يعقد اليوم الأحد، أو في اجتماع آخر لوزراء الداخلية من المقرر عقده
يوم الخميس المقبل".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت في وقت سابق من اليوم الأحد، نقلا عن بيانات قدمتها السلطات الأوكرانية، إلى أن نحو 368 ألف شخص فروا إلى الخارج هربا من القتال في أوكرانيا.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية
، نانسي فيسر، أن بلادها ستقدم الدعم لدول شرق أوروبا وخاصة بولندا التي تواجه تدفق اللاجئين بسبب الصراع في أوكرانيا، قائلة: "سنقدم دعما هائلا للدول المتضررة، وخاصة جارتنا بولندا، في حال وجود تحركات كبيرة للاجئين".