https://arabic.sputniknews.com/20220227/وصول-9-جنود-أوكرانيين-إلى-روسيا-بعد-رفضهم-الاستمرار-في-جيش-بلادهم-1059237681.html
وصول 9 جنود أوكرانيين إلى روسيا بعد رفضهم الاستمرار في جيش بلادهم
وصول 9 جنود أوكرانيين إلى روسيا بعد رفضهم الاستمرار في جيش بلادهم
أعلن مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، عبور 9 من حرس الحدود الأوكرانيين، الذين رفضوا استكمال خدمتهم في أوكرانيا، الحدود الروسية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:55+0000
2022-02-27T16:55+0000
2022-02-27T16:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا خدمتهم ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الروسية.وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، أمس السبت، استسلام 40 جنديا أوكرانيا، من دون قتال، حيث تم تقديم الطعام والمساعدة الطبية للجنود.وأكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب موروزوفا، فإن "الجنود الذين ألقوا أسلحتهم لم يقدموا أي شكاوى بشأن ظروف الاعتقال والطعام والعلاج، وقد تم تزويدهم بالمساعدة الطبية الكاملة".في سياق متصل، أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
وصول 9 جنود أوكرانيين إلى روسيا بعد رفضهم الاستمرار في جيش بلادهم
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أعلن مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، عبور 9 من حرس الحدود الأوكرانيين، الذين رفضوا استكمال خدمتهم في أوكرانيا، الحدود الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا خدمتهم ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الروسية.
وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، أمس السبت، استسلام 40 جنديا أوكرانيا، من دون قتال، حيث تم تقديم الطعام والمساعدة الطبية للجنود.
وأكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا
أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب موروزوفا، فإن "الجنود الذين ألقوا أسلحتهم لم يقدموا أي شكاوى بشأن ظروف الاعتقال والطعام والعلاج، وقد تم تزويدهم بالمساعدة الطبية الكاملة".
في سياق متصل، أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة
الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".