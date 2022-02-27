https://arabic.sputniknews.com/20220227/وكالة-السعودية-تؤكد-التزامها-باتفاق-أوبك-بلس-مع-روسيا-1059248505.html
وكالة: السعودية تؤكد التزامها باتفاق "أوبك بلس" مع روسيا
وكالة: السعودية تؤكد التزامها باتفاق "أوبك بلس" مع روسيا
قالت وسائل إعلام، إن المملكة العربية السعودية، أكدت اليوم الأحد، التزامها باتفاق "أوبك بلس" النفطي مع روسيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T22:27+0000
2022-02-27T22:27+0000
2022-02-27T22:56+0000
أوبك
أخبار السعودية اليوم
أخبار روسيا اليوم
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وذكرت وكالة فرانس برس، أن المملكة العربية السعودية، أكدت التزامها باتفاق "أوبك بلس" النفطي مع روسيا.وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أدلى بهذه التصريحات خلال محادثة مع ماكرون تناولت أيضا الوضع في أوكرانيا وتأثيره على أسواق الطاقة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أوبك, أخبار السعودية اليوم, أخبار روسيا اليوم
وكالة: السعودية تؤكد التزامها باتفاق "أوبك بلس" مع روسيا
22:27 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 22:56 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وسائل إعلام، إن المملكة العربية السعودية، أكدت اليوم الأحد، التزامها باتفاق "أوبك بلس" النفطي مع روسيا.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن المملكة العربية السعودية، أكدت التزامها باتفاق "أوبك بلس" النفطي مع روسيا.
وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أدلى بهذه التصريحات خلال محادثة مع ماكرون تناولت أيضا الوضع في أوكرانيا وتأثيره على أسواق الطاقة.