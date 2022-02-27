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https://arabic.sputniknews.com/20220227/يشرب-القهوة-مع-مدافعي-العاصمةمقطع-مزيف-جديد-لزيلينسكي-1059216147.html
"يشرب القهوة مع مدافعي العاصمة"..مقطع مزيف جديد لزيلينسكي
"يشرب القهوة مع مدافعي العاصمة"..مقطع مزيف جديد لزيلينسكي
انتشر على موقع أمريكي مقطع فيديو للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يظهر وهو يشرب القهوة مع جنود في العاصمة كييف. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأرفق مقطع الفيديو المنشور على موقع Reddit الأمريكي بالجمل التالية: "زيلينسكي هذا الصباح يشرب القهوة ويتحدث مع المدافعين العسكريين عن كييف، تخيل كيف يرفع الروح المعنوية لهذه القوات عندما يقاتل الرئيس بجوارك حرفياً".واستطاع مستخدمو رواد الإنترنت إيجاد المصدر الأصلي للفيديو، حيث تم تصوير اللقطات خلال رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة دونيتسك في 17 فبراير/ شباط 2022.وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
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العالم

"يشرب القهوة مع مدافعي العاصمة"..مقطع مزيف جديد لزيلينسكي

07:50 GMT 27.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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انتشر على موقع أمريكي مقطع فيديو للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يظهر وهو يشرب القهوة مع جنود في العاصمة كييف.
وأرفق مقطع الفيديو المنشور على موقع Reddit الأمريكي بالجمل التالية: "زيلينسكي هذا الصباح يشرب القهوة ويتحدث مع المدافعين العسكريين عن كييف، تخيل كيف يرفع الروح المعنوية لهذه القوات عندما يقاتل الرئيس بجوارك حرفياً".
واستطاع مستخدمو رواد الإنترنت إيجاد المصدر الأصلي للفيديو، حيث تم تصوير اللقطات خلال رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة دونيتسك في 17 فبراير/ شباط 2022.
وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
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