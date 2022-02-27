https://arabic.sputniknews.com/20220227/يشرب-القهوة-مع-مدافعي-العاصمةمقطع-مزيف-جديد-لزيلينسكي-1059216147.html
"يشرب القهوة مع مدافعي العاصمة"..مقطع مزيف جديد لزيلينسكي
"يشرب القهوة مع مدافعي العاصمة"..مقطع مزيف جديد لزيلينسكي
انتشر على موقع أمريكي مقطع فيديو للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يظهر وهو يشرب القهوة مع جنود في العاصمة كييف. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T07:50+0000
2022-02-27T07:50+0000
2022-02-27T07:50+0000
العالم
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وأرفق مقطع الفيديو المنشور على موقع Reddit الأمريكي بالجمل التالية: "زيلينسكي هذا الصباح يشرب القهوة ويتحدث مع المدافعين العسكريين عن كييف، تخيل كيف يرفع الروح المعنوية لهذه القوات عندما يقاتل الرئيس بجوارك حرفياً".واستطاع مستخدمو رواد الإنترنت إيجاد المصدر الأصلي للفيديو، حيث تم تصوير اللقطات خلال رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة دونيتسك في 17 فبراير/ شباط 2022.وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"يشرب القهوة مع مدافعي العاصمة"..مقطع مزيف جديد لزيلينسكي
تابعنا عبر
انتشر على موقع أمريكي مقطع فيديو للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يظهر وهو يشرب القهوة مع جنود في العاصمة كييف.
وأرفق مقطع الفيديو المنشور على موقع Reddit
الأمريكي بالجمل التالية: "زيلينسكي هذا الصباح يشرب القهوة ويتحدث مع المدافعين العسكريين عن كييف، تخيل كيف يرفع الروح المعنوية لهذه القوات عندما يقاتل الرئيس بجوارك حرفياً".
واستطاع مستخدمو رواد الإنترنت إيجاد المصدر الأصلي للفيديو، حيث تم تصوير اللقطات خلال رحلة عمل زيلينسكي إلى منطقة دونيتسك في 17 فبراير/ شباط 2022.
وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف
.