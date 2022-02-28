https://arabic.sputniknews.com/20220228/أبراموفيتش-في-بيلاروسيا-للمشاركة-في-المحادثات-بناء-على-طلب-كييف-1059272061.html

أبراموفيتش في بيلاروسيا للمشاركة في المحادثات بناء على طلب كييف

أبراموفيتش في بيلاروسيا للمشاركة في المحادثات بناء على طلب كييف

استجاب الملياردير الروسي الإسرائيلي وصاحب نادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش، لطلب المسؤولين الأوكرانيين للمساهمة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T13:46+0000

2022-02-28T13:46+0000

2022-02-28T13:46+0000

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رياضة

نادي تشيلسي

رومان أبراموفيتش

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ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الملياردير الروسي الإسرائيلي رومان أبراموفيتش، توجه إلى بيلاروسيا للمشاركة في المفاوضات الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا كجزء من محاولة لإنهاء الحرب المستمرة، وذلك بناءً على طلب أوكرانيا التي دعت أبراموفيتش لتقديم المساعدة في سبيل تمكين المحادثات.ووصل أمس الأحد وفدا روسيا وأوكرانيا، إلى بلدة "غوميل" الحدودية البيلاروسية، لتبدأ اليوم محادثات تهدف إلى إيجاد طريقة لإنهاء القتال في أوكرانيا.يذكر أن لدى أبراموفيتش علاقات وثيقة مع الجاليات اليهودية في أوكرانيا وروسيا، فيما لم يعلق السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيشوك، بشكل خاص على مشاركة أبراموفيتش في المحادثات، لكنه قال: "إننا نقدر أي شخص يمكنه المساعدة، إذا كان لديه نفوذ كافٍ".وتعرض أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، لانتقادات في لندن بسبب تقارير عن علاقته السابقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تصاعدت الدعوات في البرلمان لمعاقبته، وعلى إثر ذلك، قرر أبراموفيتش منح "الإشراف" على تشيلسي لأمناء المؤسسة الخيرية للنادي. من جهة ثانية، قال ألكسندر رودنيانسكي، المنتج الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، والمولود في مدينة كييف وعلى اتصال وثيق بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وموظفيه، إن المسؤولين الحكوميين تواصلوا معه ومع أعضاء آخرين من الجالية اليهودية في روسيا، وطلبوا التدخل كوسيلة لمحاولة حل النزاع، مشيرا إلى أن أبراموفيتش قرر المشاركة في تلك الجهود للمساعدة في محاولة إنهاء الحرب.

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العالم, رياضة, نادي تشيلسي, رومان أبراموفيتش