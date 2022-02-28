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https://arabic.sputniknews.com/20220228/أحد-أكبر-اليخوت-في-العالم-يدخل-ميناء-بورسعيد-السياحي-التابع-لقناة-السويس-1059287251.html
أحد أكبر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع لقناة السويس
أحد أكبر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع لقناة السويس
دخل اليخت السياحي "El leon"، أكبر وأشهر اليخوت في العالم، ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:49+0000
2022-02-28T17:49+0000
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وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي نقله مراسل سبوتنيك، أن "زيارة اليخت تأتي في إطار عودة النشاط السياحي بعد تداعيات جائحة كورونا العالمية".وأضاف البيان أن "اليخت جرى بناؤه في عام 2018 بهيكل وبنية علوية من الألمنيوم، مدعومة بـ4 محركات ما يمنحه سرعة إبحار قصوى، أما تصميمه الداخلي فكان على يد المصمم الإيطالي ألبرتو مانشيني لاستيعاب ما يصل إلى 12 ضيفًا في 5 أجنحة ضيافة فاخرة".ويعد هذا اليخت الذي جرى تنفيذه بواسطة شركة (Mangusta Overmarine) من التحف الفنية حيث حاز على العديد من الجوائز العالمية منذ أن انتهى العمل به، وهو من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، بطول بالغ 54 مترًا وعرض 9 أمتار وغاطس 2.3 مترا.الجدير بالذكر أن اليخت "El leon" غادر الميناء في نفس اليوم قادما من الغردقة ليستكمل رحلته إلى اليونان وعلى متنه 12 سائحا و9 أفراد لطاقم البحارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/زيادة-رسوم-عبور-قناة-السويس-بما-يصل-إلى-10-1059258532.html
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أخبار مصر الآن

أحد أكبر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع لقناة السويس

17:49 GMT 28.02.2022
© Photo / Suez Canal economicاليخت السياحي "El leon" أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر
اليخت السياحي El leon أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Photo / Suez Canal economic
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دخل اليخت السياحي "El leon"، أكبر وأشهر اليخوت في العالم، ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.
وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي نقله مراسل سبوتنيك، أن "زيارة اليخت تأتي في إطار عودة النشاط السياحي بعد تداعيات جائحة كورونا العالمية".
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وأضاف البيان أن "اليخت جرى بناؤه في عام 2018 بهيكل وبنية علوية من الألمنيوم، مدعومة بـ4 محركات ما يمنحه سرعة إبحار قصوى، أما تصميمه الداخلي فكان على يد المصمم الإيطالي ألبرتو مانشيني لاستيعاب ما يصل إلى 12 ضيفًا في 5 أجنحة ضيافة فاخرة".
ويعد هذا اليخت الذي جرى تنفيذه بواسطة شركة (Mangusta Overmarine) من التحف الفنية حيث حاز على العديد من الجوائز العالمية منذ أن انتهى العمل به، وهو من أكبر وأشهر اليخوت في العالم، بطول بالغ 54 مترًا وعرض 9 أمتار وغاطس 2.3 مترا.
الجدير بالذكر أن اليخت "El leon" غادر الميناء في نفس اليوم قادما من الغردقة ليستكمل رحلته إلى اليونان وعلى متنه 12 سائحا و9 أفراد لطاقم البحارة.
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