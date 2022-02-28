https://arabic.sputniknews.com/20220228/أسعار-النفط-تغلق-مرتفعة-بعد-فرض-الغرب-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1059296776.html
أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا
أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا
قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:00+0000
2022-02-28T23:00+0000
2022-02-28T23:00+0000
تغطية أحداث دونباس
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_8a86c5ddbdac12ea14077421fab1afd6.jpg
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.وينتهي تداول عقود برنت تسليم أبريل/نيسان اليوم. وصعد العقد الأكثر نشاطا، تسليم مايو/أيار، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات، أمس الأول السبت، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/ارتفاع-أسعار-النفط-مع-تصاعد-العقوبات-والضغوط-على-روسيا-1059262421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdd7bcc3187e05f6136091dfccfb6f87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا
تابعنا عبر
قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل
، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.
وينتهي تداول عقود برنت تسليم أبريل/نيسان اليوم. وصعد العقد الأكثر نشاطا
، تسليم مايو/أيار، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.
وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي، "شح المعروض في سوق النفط العالمي قد يصبح أكثر حدة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في لأوكرانيا الأسبوع الماضي.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات، أمس الأول السبت، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.