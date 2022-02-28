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https://arabic.sputniknews.com/20220228/أسعار-النفط-تغلق-مرتفعة-بعد-فرض-الغرب-المزيد-من-العقوبات-على-روسيا-1059296776.html
أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا
أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا
قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:00+0000
2022-02-28T23:00+0000
تغطية أحداث دونباس
أسعار النفط اليوم
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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.وينتهي تداول عقود برنت تسليم أبريل/نيسان اليوم. وصعد العقد الأكثر نشاطا، تسليم مايو/أيار، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات، أمس الأول السبت، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/ارتفاع-أسعار-النفط-مع-تصاعد-العقوبات-والضغوط-على-روسيا-1059262421.html
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أسعار النفط اليوم

أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا

23:00 GMT 28.02.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Eric Gay
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قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن فرض الحلفاء الغربيون مزيدا من العقوبات على روسيا وعزلوا بعض البنوك الروسية عن نظام عالمي للمدفوعات.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 105.07 دولار في التعاملات المبكرة.
وينتهي تداول عقود برنت تسليم أبريل/نيسان اليوم. وصعد العقد الأكثر نشاطا، تسليم مايو/أيار، 3.14 دولار إلى 97.26 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 4.13 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 95.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في التعاملات المبكرة 99.10 دولار.
وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي، "شح المعروض في سوق النفط العالمي قد يصبح أكثر حدة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في لأوكرانيا الأسبوع الماضي.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات، أمس الأول السبت، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.
منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد العقوبات والضغوط على روسيا
10:44 GMT
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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