https://arabic.sputniknews.com/20220228/أكبر-بورصة-عملات-مشفرة-في-العالم-نرفض-حظر-حسابات-ملايين-الأبرياء-الروس-1059268790.html
أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم: نرفض حظر حسابات ملايين الأبرياء الروس
أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم: نرفض حظر حسابات ملايين الأبرياء الروس
قالت بورصة "بينانس"، اليوم الاثنين، إنها لن تجمد "من جانب واحد" حسابات المستخدمين الروس، بعد أن دعاها نائب رئيس الوزراء الأوكراني إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:34+0000
2022-02-28T12:34+0000
2022-02-28T12:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال متحدث باسم أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، لشبكة "سي إن بي سي": "لن نقوم بتجميد ملايين الحسابات للمستخدمين الأبرياء من جانب واحد".وأضاف: "يهدف التشفير إلى توفير قدر أكبر من الحرية المالية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. إن اتخاذ قرار أحادي الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى أصولهم سيكون بمثابة مواجهة لسبب وجود العملات المشفرة".يوم الأحد، طلب ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، من البورصات الرئيسية حجب العناوين الإلكترونية للمستخدمين الروس.وقال فيدوروف في تغريدة: "من المهم تجميد ليس فقط العناوين المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين، ولكن أيضا تعطيل المستخدمين العاديين".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/تقرير-الإمارات-تسمح-بإنشاء-شركات-العملات-المشفرة-1058773297.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم: نرفض حظر حسابات ملايين الأبرياء الروس
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قالت بورصة "بينانس"، اليوم الاثنين، إنها لن تجمد "من جانب واحد" حسابات المستخدمين الروس، بعد أن دعاها نائب رئيس الوزراء الأوكراني إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وقال متحدث باسم أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، لشبكة "سي إن بي سي": "لن نقوم بتجميد ملايين الحسابات
للمستخدمين الأبرياء من جانب واحد".
وأضاف: "يهدف التشفير إلى توفير قدر أكبر من الحرية المالية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. إن اتخاذ قرار أحادي الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى أصولهم سيكون بمثابة مواجهة لسبب وجود العملات المشفرة
".
يوم الأحد، طلب ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، من البورصات الرئيسية
حجب العناوين الإلكترونية للمستخدمين الروس.
وقال فيدوروف في تغريدة: "من المهم تجميد ليس فقط العناوين المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين، ولكن أيضا تعطيل المستخدمين العاديين".