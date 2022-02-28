https://arabic.sputniknews.com/20220228/أمريكا-تقلص-عدد-العاملين-في-سفارتها-لدى-روسيا-وتعلق-خدمتها-الدبلوماسية-في-مينسك-1059279011.html

أمريكا تقلص عدد العاملين في سفارتها لدى روسيا وتعلق خدمتها الدبلوماسية في مينسك

أمريكا تقلص عدد العاملين في سفارتها لدى روسيا وتعلق خدمتها الدبلوماسية في مينسك

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تقليص عدد موظفي سفارتها في موسكو، وكذلك تعليق الخدمة الدبلوماسية في مينسك تماما.‏ 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:17+0000

2022-02-28T15:17+0000

2022-02-28T15:18+0000

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وجاء في بيان رسمي منسوب إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أنه "سمح بالمغادرة الطوعية للموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم" من السفارة في العاصمة الروسية.وقال البيان: "لقد اتخذنا هذه الخطوات بسبب قضايا الأمن والسلامة الناجمة عن هجوم غير مبرر شنته القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا".وتابع بلينكين: "في النهاية ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين، وهذا يشمل موظفي حكومتنا الأمريكية الذين يخدمون في جميع أنحاء العالم، وعائلاتهم".وجاء بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد ساعات من إغلاق معظم دول أوروبا الغربية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.

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