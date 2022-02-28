https://arabic.sputniknews.com/20220228/أمير-قطر-يؤكد-وجود-فرص-عديدة-لتعزيز-التعاون-مع-نامبيا-في-مجالي-الطاقة-والاستثمار-1059271212.html
أمير قطر يؤكد وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون مع نامبيا في مجالي الطاقة والاستثمار
أمير قطر يؤكد وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون مع نامبيا في مجالي الطاقة والاستثمار
أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، أن أمام العلاقات بين بلاده وجمهورية ناميبيا الإفريقية فرص عديدة لتعزيز التعاون الثنائي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:26+0000
2022-02-28T13:26+0000
2022-02-28T13:26+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937799_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7fd1d90e1b124bdce9caac3c1e3b40ff.jpg
جاء ذلك على هامش استقبال أمير قطر لرئيس ناميبيا، هاغي جينغوب، في العاصمة القطرية الدوحة.وكتب أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "أمام العلاقات القطرية الناميبية فرص عديدة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الطاقة والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا ما بحثه اليوم مع الرئيس الناميبي هاجي جينغوب، وتابع لافتا إلى أنه سعد باستقباله في الدوحة".وأضاف أمير قطر في تغريدته أنه ناقش مع رئيس ناميبيا أبرز المستجدات التي تهم بلديهما على مستوى المنطقة والعالم.وبحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس ناميبيا، هاغي جينغوب، في الديوان الأمير القطري العلاقات الثنائية بين بلديهما، وأوجه تنميتها في كافة المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والطاقة، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937799_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f155850ad5f754143b600adabdb7bddb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أمير قطر يؤكد وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون مع نامبيا في مجالي الطاقة والاستثمار
تابعنا عبر
أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، أن أمام العلاقات بين بلاده وجمهورية ناميبيا الإفريقية فرص عديدة لتعزيز التعاون الثنائي.
جاء ذلك على هامش استقبال أمير قطر لرئيس ناميبيا، هاغي جينغوب، في العاصمة القطرية الدوحة.
وكتب أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "أمام العلاقات القطرية الناميبية فرص عديدة لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الطاقة والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا ما بحثه اليوم مع الرئيس الناميبي هاجي جينغوب، وتابع لافتا إلى أنه سعد باستقباله في الدوحة".
وأضاف أمير قطر في تغريدته أنه ناقش مع رئيس ناميبيا أبرز المستجدات التي تهم بلديهما على مستوى المنطقة والعالم.
وبحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس ناميبيا، هاغي جينغوب، في الديوان الأمير القطري العلاقات الثنائية بين بلديهما، وأوجه تنميتها في كافة المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والطاقة، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).