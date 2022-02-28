https://arabic.sputniknews.com/20220228/أوكرانيا-لسنا-مستعدين-للاستسلام-1059283486.html

أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لمواصلة السعي إلى حل دبلوماسي، لكنها ليست مستعدة للاستسلام. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T16:26+0000

2022-02-28T16:26+0000

2022-02-28T16:26+0000

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وتأتي تصريحات كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين في الوقت الذي يعقد فيه مسؤولون من موسكو وكييف محادثات في بيلاروسيا، بهدف وقف تصعيد وبلوغ صيغة تفاهم سلمية.وقال كوليبا لشبكة "سي إن بي سي" إنه لا يعرف ما إذا كانت المحادثات لا تزال جارية، وإنه غير مقتنع بأنها ستنجح. أشار مصدر لـ"سبوتنيك" بأن المفاوضات دخلت جولة ثالثة ونهائية في غوميل، بيلاروسيا.أضاف كوليبا: "أنا دبلوماسي، يجب أن أؤمن بنجاح المحادثات، ولكن في نفس الوقت هدفي الرئيسي كدبلوماسي الآن هو فرض المزيد من العقوبات على روسيا".وأشار إلى أنه يسعى أيضا إلى "جلب المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وعزل روسيا بقدر ما يمكن في الساحة الدولية"، لذلك "أنا أركز على هذا الجزء من الدبلوماسية. نحن لا نقف فقط من أجل أنفسنا ولكن من أجل النظام العالمي كما نعرفه".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/جامعة-الدول-العربية-تصدر-بيانا-بشأن-الأوضاع-في-أوكرانيا-وتوجه-توصية-للأعضاء-1059270301.html

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