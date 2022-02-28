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https://arabic.sputniknews.com/20220228/إسرائيل-تبيح-استخدام-أشهر-مركبات-الحشيش-1059258975.html
إسرائيل تبيح استخدام أشهر مركبات "الحشيش"
إسرائيل تبيح استخدام أشهر مركبات "الحشيش"
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إتاحة استخدام مركب الكانابيديول (CBD)، المستخلص من نبتة القنب الهندي (الحشيش)، دون قيود قانونية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:44+0000
2022-02-28T09:44+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس قرر إخراج الكانابيديول من قائمة المخدرات الخطرة.وأوضحت أن القرار جاء بعد تلقي هوروفيتس استنتاجات لجنة علمية قام بتعيينها بهذا الخصوص.وقرر الوزير الإسرائيلي إخراج مكون القنب الهندي المستخدم في مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، خارج قانون المخدرات الخطرة.من جانبه، كتب هوروفيتس على حسابه بـ"تويتر": "أخرجنا الكانابيديول من قانون المخدرات الخطرة"، مضيفا" بعد سنوات من الجمود والتباطؤ، ستنضم إسرائيل أخيرا إلى الدول المتقدمة التي تسمح بتسويق المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على الـ CBD".وأضاف: " هذه هي الخطوة الأولى وبالتأكيد ليست الخطوة الأخيرة في تنظيم وتغيير الموقف تجاه القنب. حيثما أمكن - سنواصل الاستمرار والانطلاق".ومنذ سنوات يسعى العلماء في العالم، إلى تحديد الاستخدامات الطبية الممكنة للمركبات الكيميائية التي يمكن استخلاصها وتركيبها من نبات القنب.والعام الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" والوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام دواء جديد مستخلص من القنب لعلاج الصرع، إضافة لأدوية أخرى لعلاج الأعراض الجانبية للسرطان، كما يبحث العلماء حاليا قدرة مركب الـ CBD على زيادة فاعلية المضادات الحيوية في الجسم، وفقا لـ" دويتشه فيله".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تبيح استخدام أشهر مركبات "الحشيش"

09:44 GMT 28.02.2022
CC0 / Pixabay / القنب
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
CC0 / Pixabay /
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إتاحة استخدام مركب الكانابيديول (CBD)، المستخلص من نبتة القنب الهندي (الحشيش)، دون قيود قانونية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس قرر إخراج الكانابيديول من قائمة المخدرات الخطرة.
وأوضحت أن القرار جاء بعد تلقي هوروفيتس استنتاجات لجنة علمية قام بتعيينها بهذا الخصوص.
وقرر الوزير الإسرائيلي إخراج مكون القنب الهندي المستخدم في مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، خارج قانون المخدرات الخطرة.
من جانبه، كتب هوروفيتس على حسابه بـ"تويتر": "أخرجنا الكانابيديول من قانون المخدرات الخطرة"، مضيفا" بعد سنوات من الجمود والتباطؤ، ستنضم إسرائيل أخيرا إلى الدول المتقدمة التي تسمح بتسويق المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على الـ CBD".
وأضاف: " هذه هي الخطوة الأولى وبالتأكيد ليست الخطوة الأخيرة في تنظيم وتغيير الموقف تجاه القنب. حيثما أمكن - سنواصل الاستمرار والانطلاق".
ومنذ سنوات يسعى العلماء في العالم، إلى تحديد الاستخدامات الطبية الممكنة للمركبات الكيميائية التي يمكن استخلاصها وتركيبها من نبات القنب.
والعام الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" والوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام دواء جديد مستخلص من القنب لعلاج الصرع، إضافة لأدوية أخرى لعلاج الأعراض الجانبية للسرطان، كما يبحث العلماء حاليا قدرة مركب الـ CBD على زيادة فاعلية المضادات الحيوية في الجسم، وفقا لـ" دويتشه فيله".
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