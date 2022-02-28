https://arabic.sputniknews.com/20220228/إعلام-محلي-لودريان-يعلن-نقل-سفارة-فرنسا-بأوكرانيا-من-كييف-إلى-لفوف-غربي-البلاد-1059288851.html

إعلام محلي: لودريان يعلن نقل سفارة فرنسا بأوكرانيا من كييف إلى لفوف غربي البلاد

إعلام محلي: لودريان يعلن نقل سفارة فرنسا بأوكرانيا من كييف إلى لفوف غربي البلاد

القاهرة- سبوتنيك. أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن سفارة بلاده في أوكرانيا تم نقلها من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف، غربي البلاد، على خلفية العملية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T18:42+0000

2022-02-28T18:42+0000

2022-02-28T18:43+0000

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وأوضح لودريان، في تصريحات لشبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، اليوم الاثنين: "جراء المخاطر والتهديدات على العاصمة، تم نقلها (السفارة) إلى لفوف"، موضحا أن التهديدات كانت كبيرة جدا، الأمر الذي استدعى نقلها.وأوضح الوزير أن نقل السفارة جاء بعد طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي يبقى في أوكرانيا لدعم الرعايا الفرنسيين.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن هناك مشاورات مع كافة القطاعات الفرنسية لتحديد آثار العقوبات ضد روسيا، على فرنسا.وأضاف لومير، في مؤتمر صحفي: "نعمل مع كافة القطاعات الاقتصادية في فرنسا لتحديد آثار العقوبات على روسيا على الاقتصاد".وأكد الوزير خلال المؤتمر أن باريس "حددت كافة الشخصيات الروسية التي تملك أصولا في فرنسا لتوقيع العقوبات ضدها".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.على خلفية ذلك، أعلن قصر الإليزيه، أمس الأحد، عزم فرنسا تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الأوكراني، اليوم الاثنين.وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ موضحة أنه لا يوجد ما يهدد السكان المدنيين.

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