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https://arabic.sputniknews.com/20220228/إلغاء-زيارة-لافروف-إلى-جنيف-بسبب-عدم-قدرة-الأمم-المتحدة-ضمان-وصول-الوفد-الروسي--1059276570.html
إلغاء زيارة لافروف إلى جنيف بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة ضمان وصول الوفد الروسي
إلغاء زيارة لافروف إلى جنيف بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة ضمان وصول الوفد الروسي
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن طلب موسكو من الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان زيارة الوفد الروسي لجنيف بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف،... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:58+0000
2022-02-28T14:58+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "الرسالة المقدمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تسفر عن نتائج. ولم تتمكن قيادة المنظمة العالمية من ضمان مشاركة الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) في اجتماعات لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، والفعاليات التي تم تنظيمها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة نفسها".وبدوره، أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بإلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف، حيث كان من المقرر حضوره جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، وذلك بسبب حظر عدد من الدول الأوروبية تحليق طائرته.وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "ألغيت زيارة لافروف إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات ضد روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تبدأ-وضع-الاستعداد-القتالي-1059268712.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إلغاء زيارة لافروف إلى جنيف بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة ضمان وصول الوفد الروسي

14:58 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن طلب موسكو من الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن ضمان زيارة الوفد الروسي لجنيف بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف، لم تسفر عن نتائج.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "الرسالة المقدمة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تسفر عن نتائج. ولم تتمكن قيادة المنظمة العالمية من ضمان مشاركة الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) في اجتماعات لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، والفعاليات التي تم تنظيمها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة نفسها".
إطلاق صواريخ روسية استراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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وزارة الدفاع: القوات الصاروخية الاستراتيجية النووية الروسية أصبحت في حالة استعداد قتالي
12:30 GMT
وبدوره، أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بإلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف، حيث كان من المقرر حضوره جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، وذلك بسبب حظر عدد من الدول الأوروبية تحليق طائرته.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "ألغيت زيارة لافروف إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات ضد روسيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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