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الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220228/إلغاء-زيارة-لافروف-إلى-مجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-في-جنيف-1059271883.html
إلغاء زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف
إلغاء زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف
ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته بالقرب من دول الاتحاد... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:40+0000
2022-02-28T13:40+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال مصدر دبلوماسي في جنيف لـ "سبوتنيك": "ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح بسبب حظر غير مسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي".يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.وجاء في بيان الوزارة: "واصلت الولايات المتحدة اليوم، في تنسيق مع حلفائنا وشركائنا، الرد القوي على الغزو الروسي غير المبرر والمستفز والمتعمد لأوكرانيا، وذلك بواسطة فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وتوعدت الخارجية الروسية، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-تفرض-عقوبات-على-الرئيس-الروسي-بوتين-ووزير-الخارجية-لافروف-1059170294.html
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روسيا, سيرغي لافروف

إلغاء زيارة لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف

13:40 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته بالقرب من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر دبلوماسي في جنيف لـ "سبوتنيك": "ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح بسبب حظر غير مسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت الولايات المتحدة اليوم، في تنسيق مع حلفائنا وشركائنا، الرد القوي على الغزو الروسي غير المبرر والمستفز والمتعمد لأوكرانيا، وذلك بواسطة فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وتوعدت الخارجية الروسية، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية لافروف
25 فبراير, 23:44 GMT
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