https://arabic.sputniknews.com/20220228/إمداد-أوكرانيا-بـالمساعدات-1059271404.html
إمداد أوكرانيا بـ"المساعدات"
إمداد أوكرانيا بـ"المساعدات"
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن توريد الأسلحة الذي تقوم به القوى الغربية إلى أراضي أوكرانيا لا يساهم في استعادة الاستقرار في البلاد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:45+0000
2022-02-28T13:45+0000
2022-02-28T13:45+0000
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وأضاف بيسكوف:في وقت سابق، أعلنت جمهورية التشيك أنها أرسلت أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا. كذلك، سمحت الحكومة الألمانية لهولندا بتزويد أوكرانيا بأسلحة ألمانية الصنع و14 عربة مدرعة، بينما قررت البرتغال توفير معدات عسكرية.اقرأ أيضا - بيسكوف: الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجراميفي 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس في إطار الاتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأن الهدف "هو نزع سلاح أوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
إمداد أوكرانيا بـ"المساعدات"
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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن توريد الأسلحة الذي تقوم به القوى الغربية إلى أراضي أوكرانيا لا يساهم في استعادة الاستقرار في البلاد.
في وقت سابق، أعلنت جمهورية التشيك أنها أرسلت أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا. كذلك، سمحت الحكومة الألمانية لهولندا بتزويد أوكرانيا بأسلحة ألمانية الصنع و14 عربة مدرعة، بينما قررت البرتغال توفير معدات عسكرية.
في 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس
في إطار الاتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأن الهدف "هو نزع سلاح أوكرانيا".