https://arabic.sputniknews.com/20220228/إيران-تقيل-سفيرها-في-بريطانيا-بسبب-فيديو-أثار-جدلا-بشأن-الحجاب-1059284512.html
إيران تقيل سفيرها في بريطانيا بسبب فيديو أثار جدلا بشأن الحجاب
إيران تقيل سفيرها في بريطانيا بسبب فيديو أثار جدلا بشأن الحجاب
أقالت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الإيراني لدي بريطانيا، محسن باهارفاند، من منصبه، وذلك بعد مراسم مثيرة للجدل داخل السفارة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:49+0000
2022-02-28T16:49+0000
2022-02-28T16:49+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059284487_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_7400d041c040f4edf7bb751fc9da3934.jpg
وذكرت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، السبت، إن بهارفاند أقيل من منصبه بسبب مراسم "مخالفة للمعايير" قبل أسبوعين لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية، التي اندلعت في عام 1979، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت من الحفل نساء لا يرتدين الحجاب، في حين أن الحجاب إلزامي في الأماكن العامة في إيران.ويبيّن الفيديو امرأة غير محجبة في الفيديو وهي تعزف على البيانو إلى جانب عازف كمان.وقالت صحيفة "كيهان" إن السفارة لم تحترم البروتوكولات الدبلوماسية.وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية، إلى أن الاحتفال لم يتماشَ مع "قيم الثورة الإسلامية [1979]".ونقلت وكالة أنباء "إلنا" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إن محسنباهارفاند كان من بين 38 مبعوثا من المقرر استبدالهم.وأصبح بهارفاند سفيرا في بريطانيا في العام الماضي 2021، وشغل في السابق لمدة عام منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، وتم تعيينه في كلا المنصبين تحت إدارة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059284487_246:0:2845:1949_1920x0_80_0_0_f43a337354a2b7a4f838fdc32bdb9ca5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تقيل سفيرها في بريطانيا بسبب فيديو أثار جدلا بشأن الحجاب
تابعنا عبر
أقالت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الإيراني لدي بريطانيا، محسن باهارفاند، من منصبه، وذلك بعد مراسم مثيرة للجدل داخل السفارة.
وذكرت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، السبت، إن بهارفاند أقيل من منصبه بسبب مراسم "مخالفة للمعايير" قبل أسبوعين لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية، التي اندلعت في عام 1979، بحسب موقع "إيران إنترناشونال"
.
وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت من الحفل نساء لا يرتدين الحجاب، في حين أن الحجاب إلزامي في الأماكن العامة في إيران.
ويبيّن الفيديو امرأة غير محجبة في الفيديو وهي تعزف على البيانو إلى جانب عازف كمان.
وقالت صحيفة "كيهان" إن السفارة لم تحترم البروتوكولات الدبلوماسية.
وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية، إلى أن الاحتفال لم يتماشَ مع "قيم الثورة الإسلامية [1979]".
ونقلت وكالة أنباء "إلنا"
الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إن محسنباهارفاند كان من بين 38 مبعوثا من المقرر استبدالهم.
وأصبح بهارفاند سفيرا في بريطانيا في العام الماضي 2021، وشغل في السابق لمدة عام منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، وتم تعيينه في كلا المنصبين تحت إدارة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني.