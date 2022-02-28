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https://arabic.sputniknews.com/20220228/إيطاليا-تعلن-حالة-الطوارئ-لتقديم-المساعدة-للاجئين-من-أوكرانيا-1059286303.html
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لتقديم المساعدة للاجئين من أوكرانيا
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لتقديم المساعدة للاجئين من أوكرانيا
أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، حالة الطوارئ حتى نهاية العام لتقديم المساعدة للاجئين القادمين إلى الدول الأوروبية من أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:21+0000
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روما- سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان له، إنه "قرر تكثيف إجراءات المساعدة والدعم للأشخاص الذين يسعون ويواصلون طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ووافق على إعلان حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022".وأضاف البيان، أن القرار جاء "بهدف تقديم المساعدة إلى الأوكرانيين في أعقاب الأزمة الدولية الخطيرة المستمرة ".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/سويفت-نتواصل-مع-الاتحاد-الأوروبي-لمعرفة-تفاصيل-القيود-المفروضة-على-بنوك-روسية-1059240611.html
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إيطاليا, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لتقديم المساعدة للاجئين من أوكرانيا

17:21 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، حالة الطوارئ حتى نهاية العام لتقديم المساعدة للاجئين القادمين إلى الدول الأوروبية من أوكرانيا.
روما- سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان له، إنه "قرر تكثيف إجراءات المساعدة والدعم للأشخاص الذين يسعون ويواصلون طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ووافق على إعلان حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022".
وأضاف البيان، أن القرار جاء "بهدف تقديم المساعدة إلى الأوكرانيين في أعقاب الأزمة الدولية الخطيرة المستمرة ".
بنك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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أمس, 18:09 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:38 GMT
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