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اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في أوكرانيا الشهر القادم
اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في أوكرانيا الشهر القادم
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع في أوكرانيا، الخميس المقبل. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:58+0000
2022-02-28T10:58+0000
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العالم
مجلس حقوق الإنسان
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جنيف - سبوتنيك. وذكر بيان مجلس حقوق الإنسان، أنه "تم الموافقة على عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا في 3 مارس/ آذار المقبل".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد قالت أمس الأحد، إن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأوضحت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي يطلب تقديم وثائق بشأن الرحلة، بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الروسية-الأمم-المتحدة-لا-تستطيع-ضمان-وصول-وفد-موسكو-إلى-اجتماع-مجلس-حقوق-الإنسان-بجنيف-1059248581.html
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العالم, مجلس حقوق الإنسان

اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في أوكرانيا الشهر القادم

10:58 GMT 28.02.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEمجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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أفادت الخدمة الصحفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع في أوكرانيا، الخميس المقبل.
جنيف - سبوتنيك. وذكر بيان مجلس حقوق الإنسان، أنه "تم الموافقة على عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا في 3 مارس/ آذار المقبل".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد قالت أمس الأحد، إن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
أمس, 22:32 GMT
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأوضحت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي يطلب تقديم وثائق بشأن الرحلة، بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
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