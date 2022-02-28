https://arabic.sputniknews.com/20220228/اجتماع-عاجل-لمجلس-حقوق-الإنسان-لمناقشة-الوضع-في-أوكرانيا-الشهر-القادم-1059263885.html

اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في أوكرانيا الشهر القادم

اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في أوكرانيا الشهر القادم

أفادت الخدمة الصحفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع في أوكرانيا، الخميس المقبل. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T10:58+0000

2022-02-28T10:58+0000

2022-02-28T10:58+0000

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جنيف - سبوتنيك. وذكر بيان مجلس حقوق الإنسان، أنه "تم الموافقة على عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا في 3 مارس/ آذار المقبل".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد قالت أمس الأحد، إن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأوضحت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي يطلب تقديم وثائق بشأن الرحلة، بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الروسية-الأمم-المتحدة-لا-تستطيع-ضمان-وصول-وفد-موسكو-إلى-اجتماع-مجلس-حقوق-الإنسان-بجنيف-1059248581.html

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