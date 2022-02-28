عربي
الدفاع الروسية: المشاركون في العملية العسكرية هم الضباط والمتعاقدون فقط
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/استسلام-جنود-الجيش-الأوكراني-1059261275.html
استسلام جنود الجيش الأوكراني
استسلام جنود الجيش الأوكراني
قال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا خدمتهم ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:26+0000
2022-02-28T12:26+0000
تغطية أحداث دونباس
الجيش الروسي
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
شبه جزيرة القرم الروسية
الجيش الأوكراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c0ee4a160de99586e613b59f1cd2228.jpg
كما أكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا - اليوم الخامس من العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
شبه جزيرة القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d12c02f5ddd0bbc65026f30c418882d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, الجيش الروسي, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, شبه جزيرة القرم الروسية, الجيش الأوكراني

استسلام جنود الجيش الأوكراني

12:26 GMT 28.02.2022
تابعنا عبرGoogle news
قال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا خدمتهم ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الروسية.
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورأفاد الأمن الفيدرالي الروسي في منطة بريانسك أن 26 فردا من حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا مواقع خدمتهم في حاجز "ترويبورتنويه"، على أراضي روسيا. و 16 آخرون من حاجز "دجانكوي" على الحدود مع القرم، 25 فبراير 2022
أفاد الأمن الفيدرالي الروسي في منطة بريانسك أن 26 فردا من حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا مواقع خدمتهم في حاجز ترويبورتنويه، على أراضي روسيا. و 16 آخرون من حاجز دجانكوي على الحدود مع القرم، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Federal Security Service
/
الذهاب إلى بنك الصور
أفاد الأمن الفيدرالي الروسي في منطة بريانسك أن 26 فردا من حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا مواقع خدمتهم في حاجز "ترويبورتنويه"، على أراضي روسيا. و 16 آخرون من حاجز "دجانكوي" على الحدود مع القرم، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
جنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، يتلقون طرود فردية طعام ومياه، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، يتلقون طرود فردية طعام ومياه، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
جنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، يتلقون طرود فردية طعام ومياه، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
كما أكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".
لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا - اليوم الخامس من العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала