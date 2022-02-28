https://arabic.sputniknews.com/20220228/استسلام-جنود-الجيش-الأوكراني-1059261275.html

استسلام جنود الجيش الأوكراني

استسلام جنود الجيش الأوكراني

قال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا خدمتهم ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T12:26+0000

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كما أكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا - اليوم الخامس من العملية العسكرية لحماية دونباس

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