استسلام جنود الجيش الأوكراني
قال مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إن عناصر حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا خدمتهم ما زالوا يتدفقون إلى الأراضي الروسية.
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
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جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورأفاد الأمن الفيدرالي الروسي في منطة بريانسك أن 26 فردا من حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا مواقع خدمتهم في حاجز "ترويبورتنويه"، على أراضي روسيا. و 16 آخرون من حاجز "دجانكوي" على الحدود مع القرم، 25 فبراير 2022
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© Sputnik . Federal Security Service/
أفاد الأمن الفيدرالي الروسي في منطة بريانسك أن 26 فردا من حرس الحدود الأوكرانيين الذين تركوا مواقع خدمتهم في حاجز "ترويبورتنويه"، على أراضي روسيا. و 16 آخرون من حاجز "دجانكوي" على الحدود مع القرم، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
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عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
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جنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
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جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
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جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
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جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية، يوقع وثيقة بشأن عدم المشاركة في الأعمال العدائية، خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، يتلقون طرود فردية طعام ومياه، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
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جنود من الفرقة 82 التابعة للجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في سيفاستوبل، في منطقة جزيرة زمييني، يتلقون طرود فردية طعام ومياه، شبة جزيرة القرم 26 فبراير 2022
كما أكدت أمينة المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، إن "أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية وتوجهوا إلى جانب جمهورية دونيتسك الشعبية".
لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا - اليوم الخامس من العملية العسكرية لحماية دونباس