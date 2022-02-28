https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأردن-تواصل-الجدل-على-خلفية-التجسس-على-نشطاء-سياسيين-عبر-برنامج-إسرائيلي---1059277983.html
الأردن... تواصل الجدل على خلفية التجسس على نشطاء سياسيين عبر برنامج إسرائيلي
الأردن... تواصل الجدل على خلفية التجسس على نشطاء سياسيين عبر برنامج إسرائيلي
تناقش الحلقة تواصل الجدل في الأردن على خلفية التقارير التي تحدثت عن استعمال تقنية التجسس بيغاسوس الاسرائيلية المنشأ في الأردن، التي يقول نشطاء سياسيون وحقوقيون... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:06+0000
2022-02-28T15:06+0000
2022-02-28T15:06+0000
راديو
بانوراما
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الأردن... تواصل الجدل على خلفية التجسس على نشطاء سياسيين من خلال برنامج إسرائيلي
الأردن... تواصل الجدل على خلفية التجسس على نشطاء سياسيين من خلال برنامج إسرائيلي
من جانبها لم تعلن السلطات الرسمية الأردنية عن استخدام تقنية بيجاسوس بصفة رسمية على الإطلاق، ولم يصدر عنها أي توضيح حول هذه القضية.من جهته، أكد الناشط السياسي وعضو تجمع ملتقى أبناء الأردن في المهجر، علاء الفزاع، لـ "بانوراما"إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الأردن... تواصل الجدل على خلفية التجسس على نشطاء سياسيين عبر برنامج إسرائيلي
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تناقش الحلقة تواصل الجدل في الأردن على خلفية التقارير التي تحدثت عن استعمال تقنية التجسس بيغاسوس الاسرائيلية المنشأ في الأردن، التي يقول نشطاء سياسيون وحقوقيون في الأردن، إنها استخدمت للتجسس على نشطاء سياسيين في الأردن.
من جانبها لم تعلن السلطات الرسمية الأردنية عن استخدام تقنية بيجاسوس بصفة رسمية على الإطلاق، ولم يصدر عنها أي توضيح حول هذه القضية.
من جهته، أكد الناشط السياسي وعضو تجمع ملتقى أبناء الأردن في المهجر، علاء الفزاع، لـ "بانوراما
"
أن "حديث مسؤولين حكوميين عن حصول غزوات إلكترونية وسيبرانية، ووجود حسابات وهمية تعمل على استهداف الاردن وترويج الأنباء والأخبار السلبية عن المملكة، هو للتغطية على الاتهامات الموجهة للسلطات باستخدام البرنامج الإسرائيلي في التجسس على المعارضين في البلاد".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...