https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأردن-يعلن-تثبيت-أسعار-المحروقات-للشهر-الثاني-على-التوالي-1059262108.html
الأردن يعلن تثبيت أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي
الأردن يعلن تثبيت أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار المحروقات في البلاد للشهر الثاني على التوالي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:36+0000
2022-02-28T10:36+0000
2022-02-28T10:36+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وقالت وكالة "عمون" إن تثبيت أسعار المحروقات في الأردن جاء التزاما بتوجيه الحكومة بالإبقاء على أسعار البنزين والديزل والكاز، حيث ثبتت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشهر الثاني على التوالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلسا للتر.وثبتت اللجنة سعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، واستمر تثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة، أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر مارس/ آذار المقبل.يذكر أن معدل سعر خام برنت كان قد ارتفع إلى 97.9 دولار للبرميل في شهر فبراير/ شباط الحالي، مقابل 86.9 دولار للبرميل المسجل في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
الأردن يعلن تثبيت أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي
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أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، تثبيت أسعار المحروقات في البلاد للشهر الثاني على التوالي.
وقالت وكالة "عمون"
إن تثبيت أسعار المحروقات في الأردن جاء التزاما بتوجيه الحكومة بالإبقاء على أسعار البنزين والديزل والكاز، حيث ثبتت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشهر الثاني على التوالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلسا للتر.
وثبتت اللجنة سعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، واستمر تثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.
يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة، أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
يذكر أن معدل سعر خام برنت كان قد ارتفع إلى 97.9 دولار للبرميل في شهر فبراير/ شباط الحالي، مقابل 86.9 دولار للبرميل المسجل في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.