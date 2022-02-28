https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأردن-يعلن-خروج-233-مواطنا-من-أوكرانيا-1059258043.html
الأردن يعلن خروج 233 مواطنا من أوكرانيا
الأردن يعلن خروج 233 مواطنا من أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، إنها سهلت خروج 233 مواطنا أردنيا من أوكرانيا عبر المعابر الحدودية إلى دول الجوار. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:15+0000
2022-02-28T09:15+0000
2022-02-28T09:15+0000
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أخبار الأردن
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وأوضحت الوزارة في بيان وفق وكالة "عمون"، أنها سهلت خروج 121 أردنيا إلى رومانيا، و49 إلى بولندا، و27 إلى سلوفاكيا، و24 إلى المجر، و12 إلى مولدوفا.وحتى أمس السبت، وصل عدد الأردنيين الذين تمكنوا من مغادرة أوكرانيا إلى 50، قبل أن تعلن الخارجية اليوم ارتفاع العدد إلى 233.وفي وقت سابق السبت، طالبت وزارة الخارجية الأردنية، من السلطات الأوكرانية توفير ممرات آمنة من شأنها تسهيل خروج الأردنيين من المنافذ الحدودية، وبما لا يُعرّض المواطنيين الأردنيين إلى الخطر على الطرقات.جاء ذ لك خلال اجتماع للخارجية بحث جهود الدبلوماسيين الأردنيين المتواجدين على النقاط الحدودية مع أوكرانيا في كل من المجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، والحالات التي تمّ التعامل معها، حتى الآن، والخدمات التي تمّ توفيرها للأردنيين الذين تمكنوا من الوصول إلى أيّ منفذ حدودي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يعلن خروج 233 مواطنا من أوكرانيا
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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، إنها سهلت خروج 233 مواطنا أردنيا من أوكرانيا عبر المعابر الحدودية إلى دول الجوار.
وأوضحت الوزارة في بيان وفق وكالة "عمون"، أنها سهلت خروج 121 أردنيا إلى رومانيا، و49 إلى بولندا، و27 إلى سلوفاكيا، و24 إلى المجر، و12 إلى مولدوفا.
وحتى أمس السبت، وصل عدد الأردنيين الذين تمكنوا من مغادرة أوكرانيا إلى 50، قبل أن تعلن الخارجية اليوم ارتفاع العدد إلى 233.
وفي وقت سابق السبت، طالبت وزارة الخارجية الأردنية
، من السلطات الأوكرانية توفير ممرات آمنة من شأنها تسهيل خروج الأردنيين من المنافذ الحدودية، وبما لا يُعرّض المواطنيين الأردنيين إلى الخطر على الطرقات.
جاء ذ لك خلال اجتماع للخارجية بحث جهود الدبلوماسيين الأردنيين المتواجدين على النقاط الحدودية مع أوكرانيا في كل من المجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، والحالات التي تمّ التعامل معها، حتى الآن، والخدمات التي تمّ توفيرها للأردنيين الذين تمكنوا من الوصول إلى أيّ منفذ حدودي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.