https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأردن-يقر-نظامي-رسوم-أعمال-التأمين-ووديعة-شركات-التأمين-1059253941.html
الأردن يقر نظامي رسوم أعمال التأمين ووديعة شركات التأمين
الأردن يقر نظامي رسوم أعمال التأمين ووديعة شركات التأمين
أقر مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، نظامي رسوم أعمال التأمين ووديعة شركات التأمين. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:32+0000
2022-02-28T07:32+0000
2022-02-28T07:32+0000
العالم العربي
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وقالت وكالة أنباء "عمون" إن قرار الحكومة الأردنية جاء خلال جسلة عقدتها أمس وأقرت خلالها نظام رسوم أعمال التأمين لسنة 2022، الذي يحدد قيم الرسوم المقررة بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، والتي يستوفيها البنك المركزي من شركات التأمين، وشركات إعادة التَّأمين، ومقدِّمي الخدمات التأمينيَّة العاملين في المملكة، ومن شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في الأردن، وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة.وأضافت الوكالة الأردنية أن أحكام النظام الذي تم إقراره تشمل رسوم منح الترخيص، والرسوم السنوية، ورسوم الموافقة على فتح فروع لأي من هذه الشركات.يشار إلى أنه بموجب هذا النظام، يتم منح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحية تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة أخرى يتم إخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه مستقبلا، من غير الجهات المنصوص عليها في النِّظام.في السياق ذاته، أقرت الحكومة الأردنية كذلك نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022، الذي يلزِم شركة التأمين بتقديم وديعة مالية نقدية بالدينار الأردني، تودع في أي بنك في الأردن، لأمر محافظ البنك المركزين على أن يحدد النظام مبلغ الوديعة النقدية، ويبين الحالات التي يتم فيها اقتطاع مبالغ مستحقة على شركة التأمين من هذه الوديعة أو التنفيذ عليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأردن يقر نظامي رسوم أعمال التأمين ووديعة شركات التأمين
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أقر مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، نظامي رسوم أعمال التأمين ووديعة شركات التأمين.
وقالت وكالة أنباء "عمون"
إن قرار الحكومة الأردنية جاء خلال جسلة عقدتها أمس وأقرت خلالها نظام رسوم أعمال التأمين لسنة 2022، الذي يحدد قيم الرسوم المقررة بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، والتي يستوفيها البنك المركزي من شركات التأمين، وشركات إعادة التَّأمين، ومقدِّمي الخدمات التأمينيَّة العاملين في المملكة، ومن شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية غير العاملة في الأردن، وأي شركة تقدم خدمات تأمينية أجنبية غير عاملة في المملكة.
وأضافت الوكالة الأردنية أن أحكام النظام الذي تم إقراره تشمل رسوم منح الترخيص، والرسوم السنوية، ورسوم الموافقة على فتح فروع لأي من هذه الشركات.
يشار إلى أنه بموجب هذا النظام، يتم منح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحية تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من أي جهة أخرى يتم إخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه مستقبلا، من غير الجهات المنصوص عليها في النِّظام.
في السياق ذاته، أقرت الحكومة الأردنية كذلك نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022، الذي يلزِم شركة التأمين بتقديم وديعة مالية نقدية بالدينار الأردني، تودع في أي بنك في الأردن، لأمر محافظ البنك المركزين على أن يحدد النظام مبلغ الوديعة النقدية، ويبين الحالات التي يتم فيها اقتطاع مبالغ مستحقة على شركة التأمين من هذه الوديعة أو التنفيذ عليها.