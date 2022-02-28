https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأولمبية-الدولية-توصي-الاتحادات-الرياضية-بعدم-السماح-للروس-والبيلاروسيين-بالمشاركة-في-المنافسات-1059274845.html
الأولمبية الدولية توصي الاتحادات الرياضية بعدم السماح للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المنافسات
الأولمبية الدولية توصي الاتحادات الرياضية بعدم السماح للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المنافسات
أوصت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (IOC) الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الرياضية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:26+0000
2022-02-28T14:26+0000
2022-02-28T14:26+0000
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روسيا
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وجاء في بيان اللجنة: "من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية وسلامة جميع المشاركين، يوصي المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث بعدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس".وأضاف البيان: "مواطنو روسيا أو بيلاروسيا، سواء كانوا أفرادا أم فرقا، يجب قبولهم فقط كرياضيين محايدين أو فرق محايدة ".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/طرد-الطلاب-الروس-من-الجامعات-الأوروبية-بسبب-الأزمة-في-أوكرانيا-1059266059.html
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روسيا
الأولمبية الدولية توصي الاتحادات الرياضية بعدم السماح للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في المنافسات
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أوصت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (IOC) الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الرياضية.
وجاء في بيان اللجنة: "من أجل حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية وسلامة جميع المشاركين، يوصي المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث بعدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس".
وأضاف البيان: "مواطنو روسيا أو بيلاروسيا، سواء كانوا أفرادا أم فرقا، يجب قبولهم فقط كرياضيين محايدين أو فرق محايدة ".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.